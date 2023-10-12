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2023下半年唇膏必收色推薦！YSL堪稱最美裸色、CHANEL新色顯嫩不挑膚

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文／美人圈

周年慶開跑，唇膏唇釉新品也來勢洶洶，真的沒有要放過荷包的打算！這次BEAUTY美人圈整理2023秋冬唇膏新品推薦色，YSL全新小方管#NM赤裸謬思堪稱最美奶茶裸，CHANEL銀管、ARMANI新色更是必收，快一起往下看看吧！

2023秋冬唇膏推薦色

1：YSL 奢華緞面唇膏 #NM赤裸謬思

作為唯一一款聖羅蘭先生親自參與設計的唇膏，奢華緞面唇膏在2023秋冬全新登場！全新方管唇膏金色的鏡面包裝可以直接當作鏡子補妝、而且不沾指紋，管身上細緻的YSL LOGO讓唇膏更像是高訂配件，展現奢華細節。奶油質地相當飽和絲滑，而且上唇無色差，系列共推出40款色選，其中#NM赤裸謬思更是被網友推爆「最美裸色」，帶點焦糖調的裸色更加適合亞州膚色，沒有病氣感、誰擦誰美！

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲YSL 奢華緞面唇膏，NT$1,580。（圖／BEAUTY美人圈）

2：CHANEL 香奈兒 COCO星綻唇膏 #150愜意

香奈兒在秋季除了推出話題超高的康朋街31號玻璃唇膏之外，銀管COCO星綻唇膏也悄悄推出超美的秋季限量色，配方添加高濃度色素粒子，結合蘊含天然蠟質與植萃油的水潤複合因子，讓雙唇長時間豐潤持色、綻放耀眼光澤，這款#150愜意完全是款無腦必收色，暖色調的珊瑚色相當顯嫩而且不挑膚，搭配各種妝容都不突兀。

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲CHANEL 香奈兒 COCO星綻唇膏，NT$1,450。（圖／小紅書@香奈兒櫃姐）

3：GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇膏 #116自信棕褐

GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇膏也在2023周年慶期間驚喜推出新色，全新#116自信棕褐在10月5號登場！全新色號#116自信棕褐是一款楓糖奶茶色調，也有點偏暖調的玫瑰色，保養級輕質精華油全天潤澤不顯乾紋，3D立體球狀粉末讓唇膏膏體更加絲滑且完美服貼，搭配超美的色選，絕對是早秋必收的美拉德美唇！

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇膏，NT$1,550。（圖／ARMANI BEAUTY、小紅書@夏栗子）

4：M·A·C 超鎖吻霧感唇膏 #60 Mull It Over & Over

M·A·C先前推出首款24HR持久唇彩超鎖吻霧感唇釉，就在美妝版上獲得超高討論度，這次繼續推出姊妹款超鎖吻霧感唇膏，承襲超鎖吻霧感系列獨創瞬效鎖色科技，能在唇瓣形成彈力鎖色網膜、持久不掉色，同時加入百香果油滋養唇瓣，零乾燥、零崩感、零裂紋，全系列共18款色選，必須收的色號請筆記：#60 Mull It Over & Over，經典色號不用多說，是一款不挑膚色的甜嫩裸色調，不管是單擦或是暈染疊擦都美暈！

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲M·A·C 超鎖吻霧感唇膏，NT$1,180。（圖／BEAUTY美人圈）

5：TOM FORD 玫瑰秘境限定版 設計師絲絨霧光唇膏 #02濃情玫瑰

TOM FORD從私人調香玫瑰秘境系列香水延伸靈感，打造出全系列如玫瑰般輕甜冷咧色調的限定彩妝系列，這次將經典的氣墊外殼、眼影盤及霧光唇膏換上限量的白色外殼，絕對要收藏！設計師絲絨霧光唇膏共推出兩款限定新色，#02濃情玫瑰是一款相當顯白襯膚的玫瑰紅棕色，飽和的紅棕色調就像濃情浪漫的紅玫瑰，薄塗溫柔顯嫩、厚擦飽和有氣勢。

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲TOM FORD 玫瑰秘境限定版 設計師絲絨霧光唇膏，NT$2,100。（圖／BEAUTY美人圈）

6：植村秀 無色限輕霧保濕唇膏 #BR781

植村秀全新推出輕霧保濕唇膏，結合輕霧妝感、同時高保濕的潤澤度，添加能調理皮膚和保護肌膚屏障的明星級成分「日本山茶花油」，讓滿滿的滋補養分深層滋潤唇部，讓乾燥唇紋與死皮從此滅絕，保留讓人羨慕的柔軟Q彈觸感！其中#BR781絕對是款要收的美色，清冷時髦的煙燻粉一點也沒有病氣感，而且意外顯白襯膚，偽素顏更是一點也不突兀。

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲植村秀 無色限輕霧保濕唇膏，NT$1,250。（圖／植村秀）

7：NARS 激情過後水光唇膏 #DOLCE VITA

NARS在夏季推出全新激情過後水光唇膏，換上精緻的粉金外殼加上神仙美色，絕對是本季最讓人心動的唇膏！這款水光唇膏多重潤澤成分保濕同時修護，不需要護唇膏即可擁有水潤嫩唇，打造讓人最想激吻的嫩唇色！#DOLCE VITA是一款超級水嫩的玫瑰奶霜色調，相當清冷高級，而且襯得膚色奶白奶白，完全不挑人、一點也沒有病氣感，是一款超溫柔的白月光色！

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲NARS 激情過後水光唇膏，NT$1,100。（圖／小紅書@舌燦桃花）

8：benefit 一濺鍾情唇采露 #08置身雲端

benefit全新唇采露登場！這款絨液心動唇采露特別以「靴型刷頭」幫助精準描繪唇形，含玻尿酸、莓果複合物及枸杞籽油等成分，不僅幫助撫平唇紋、滋潤唇瓣，還可以讓質地更加絲滑服貼！這款#08完全是一款低飽和肉桂色，溫柔又柔軟，好像是與生俱來的美，而且相當溫柔又顯白，素顏擦也絕對可以。

▲唇膏 。（圖／美人圈提供）

▲benefit 一濺鍾情唇采露，NT$960。（圖／benefit、小紅書@芥末色的喵）

延伸閱讀

8款2023溫柔系唇膏推薦！DIOR、ARMANI唇膏新色激嫩，CHANEL透明玻璃唇膏根本欠收

韓系肉感唇畫法必學！暗沉唇、薄唇調整唇形是關鍵，微笑唇形飽滿豐盈、更減齡顯嫩

【編輯推薦】2023開架偽素顏唇膏推薦！ETUDE限定色太美，Maybelline、FreshO2太嫩唇

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 唇膏, YSL, CHANEL, 植村秀, GIORGIO ARMANI

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