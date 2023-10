2023下半年唇膏必收色推薦！YSL堪稱最美裸色、CHANEL新色顯嫩不挑膚

文/美人圈

周年慶開跑,唇膏唇釉新品也來勢洶洶,真的沒有要放過荷包的打算!這次BEAUTY美人圈整理2023秋冬唇膏新品推薦色,YSL全新小方管#NM赤裸謬思堪稱最美奶茶裸,CHANEL銀管、ARMANI新色更是必收,快一起往下看看吧!

2023秋冬唇膏推薦色

1:YSL 奢華緞面唇膏 #NM赤裸謬思

作為唯一一款聖羅蘭先生親自參與設計的唇膏,奢華緞面唇膏在2023秋冬全新登場!全新方管唇膏金色的鏡面包裝可以直接當作鏡子補妝、而且不沾指紋,管身上細緻的YSL LOGO讓唇膏更像是高訂配件,展現奢華細節。奶油質地相當飽和絲滑,而且上唇無色差,系列共推出40款色選,其中#NM赤裸謬思更是被網友推爆「最美裸色」,帶點焦糖調的裸色更加適合亞州膚色,沒有病氣感、誰擦誰美!

▲YSL 奢華緞面唇膏,NT$1,580。(圖/BEAUTY美人圈)

2:CHANEL 香奈兒 COCO星綻唇膏 #150愜意

香奈兒在秋季除了推出話題超高的康朋街31號玻璃唇膏之外,銀管COCO星綻唇膏也悄悄推出超美的秋季限量色,配方添加高濃度色素粒子,結合蘊含天然蠟質與植萃油的水潤複合因子,讓雙唇長時間豐潤持色、綻放耀眼光澤,這款#150愜意完全是款無腦必收色,暖色調的珊瑚色相當顯嫩而且不挑膚,搭配各種妝容都不突兀。

▲CHANEL 香奈兒 COCO星綻唇膏,NT$1,450。(圖/小紅書@香奈兒櫃姐)

3:GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇膏 #116自信棕褐

GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇膏也在2023周年慶期間驚喜推出新色,全新#116自信棕褐在10月5號登場!全新色號#116自信棕褐是一款楓糖奶茶色調,也有點偏暖調的玫瑰色,保養級輕質精華油全天潤澤不顯乾紋,3D立體球狀粉末讓唇膏膏體更加絲滑且完美服貼,搭配超美的色選,絕對是早秋必收的美拉德美唇!

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇膏,NT$1,550。(圖/ARMANI BEAUTY、小紅書@夏栗子)

4:M·A·C 超鎖吻霧感唇膏 #60 Mull It Over & Over

M·A·C先前推出首款24HR持久唇彩超鎖吻霧感唇釉,就在美妝版上獲得超高討論度,這次繼續推出姊妹款超鎖吻霧感唇膏,承襲超鎖吻霧感系列獨創瞬效鎖色科技,能在唇瓣形成彈力鎖色網膜、持久不掉色,同時加入百香果油滋養唇瓣,零乾燥、零崩感、零裂紋,全系列共18款色選,必須收的色號請筆記:#60 Mull It Over & Over,經典色號不用多說,是一款不挑膚色的甜嫩裸色調,不管是單擦或是暈染疊擦都美暈!

▲M·A·C 超鎖吻霧感唇膏,NT$1,180。(圖/BEAUTY美人圈)

5:TOM FORD 玫瑰秘境限定版 設計師絲絨霧光唇膏 #02濃情玫瑰

TOM FORD從私人調香玫瑰秘境系列香水延伸靈感,打造出全系列如玫瑰般輕甜冷咧色調的限定彩妝系列,這次將經典的氣墊外殼、眼影盤及霧光唇膏換上限量的白色外殼,絕對要收藏!設計師絲絨霧光唇膏共推出兩款限定新色,#02濃情玫瑰是一款相當顯白襯膚的玫瑰紅棕色,飽和的紅棕色調就像濃情浪漫的紅玫瑰,薄塗溫柔顯嫩、厚擦飽和有氣勢。

▲TOM FORD 玫瑰秘境限定版 設計師絲絨霧光唇膏,NT$2,100。(圖/BEAUTY美人圈)

6:植村秀 無色限輕霧保濕唇膏 #BR781

植村秀全新推出輕霧保濕唇膏,結合輕霧妝感、同時高保濕的潤澤度,添加能調理皮膚和保護肌膚屏障的明星級成分「日本山茶花油」,讓滿滿的滋補養分深層滋潤唇部,讓乾燥唇紋與死皮從此滅絕,保留讓人羨慕的柔軟Q彈觸感!其中#BR781絕對是款要收的美色,清冷時髦的煙燻粉一點也沒有病氣感,而且意外顯白襯膚,偽素顏更是一點也不突兀。

▲植村秀 無色限輕霧保濕唇膏,NT$1,250。(圖/植村秀)

7:NARS 激情過後水光唇膏 #DOLCE VITA

NARS在夏季推出全新激情過後水光唇膏,換上精緻的粉金外殼加上神仙美色,絕對是本季最讓人心動的唇膏!這款水光唇膏多重潤澤成分保濕同時修護,不需要護唇膏即可擁有水潤嫩唇,打造讓人最想激吻的嫩唇色!#DOLCE VITA是一款超級水嫩的玫瑰奶霜色調,相當清冷高級,而且襯得膚色奶白奶白,完全不挑人、一點也沒有病氣感,是一款超溫柔的白月光色!

▲NARS 激情過後水光唇膏,NT$1,100。(圖/小紅書@舌燦桃花)

8:benefit 一濺鍾情唇采露 #08置身雲端

benefit全新唇采露登場!這款絨液心動唇采露特別以「靴型刷頭」幫助精準描繪唇形,含玻尿酸、莓果複合物及枸杞籽油等成分,不僅幫助撫平唇紋、滋潤唇瓣,還可以讓質地更加絲滑服貼!這款#08完全是一款低飽和肉桂色,溫柔又柔軟,好像是與生俱來的美,而且相當溫柔又顯白,素顏擦也絕對可以。

▲benefit 一濺鍾情唇采露,NT$960。(圖/benefit、小紅書@芥末色的喵)

