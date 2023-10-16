fb ig video ETtoday search mobile

最不挑臉型的「小臉瀏海」！設計師公認2款不踩雷　額頭寬也完美修飾

>

文／美人圈

瀏海到底怎麼剪才顯臉小、又修飾臉型呢？每次剪髮都有這樣的疑問，其實，有兩款瀏海是設計師公認最不挑臉型、最不怕踩雷的，一起來看！文末還加碼分享哪些臉型「適合與不適合」八字瀏海、髮絲感旁分瀏海、齊瀏海、眉上瀏海。

不挑臉型瀏海推薦：胎毛瀏海

讓髮際線變好看的神奇瀏海！可很好的修飾額頭寬、髮角頭髮稀疏等，甚至是變化度極高的一款瀏海，可以像IU這樣旁分，但又不會過度蓋住整個額頭，也可以大旁分、甚至也可以做出蓋住整個額頭的空氣瀏海！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

胎毛瀏海還有個優點是：綁髮、不綁髮都很好看！想更有造型感，則可參考IU這樣簡單用電棒捲拉出S型線條，立刻有型、超修飾臉型，秒變小臉還顯嫩！

不挑臉型瀏海推薦：法式瀏海

想要有更多瀏海的人，不妨試試法式瀏海！相近於似空氣＋八字瀏海的綜合體，額頭的瀏海髮量變化更大、兩側瀏海的份量比八字更多，能很好的修飾下顎線、高顴骨，也因為兩側瀏海份量多，綁頭髮、不綁頭髮都非常好看又修飾！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海相近於似空氣＋八字瀏海的綜合體。（圖／IG@menoke_dree，下同）

法式瀏海不僅讓整個人有優雅感，且非常修飾臉型，側邊的下顎線、在意的禿禿髮角都能被修飾，且臉看起來也變小了！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

看完不易踩雷、不挑臉型的百搭瀏海後，我們來看看討論度高的話題瀏海，哪些人其實不適合？

2023話題瀏海

八字瀏海

八字瀏海永不退燒！特別友善圓臉、方臉等，但特別不適合「長臉」，因為八字瀏海在視覺上會有拉長臉型的效果，對圓臉、方臉來說是非常好的小臉蜜糖，不過長臉一剪，就容易使臉看起來更長。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲八字瀏海特別不適合長臉。（圖／IG@chahong_official）

髮絲感旁分瀏海

是近期韓星點名率最高的瀏海造型！具有髮絲感的瀏海，能很好地修飾長臉、圓臉五官留白過多的困擾。相對的，因線條相對破碎，無法很好修飾下巴線條與肉肉感，故較不適合短方臉、菱形臉。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲髮絲感旁分瀏海是近期韓星點名率最高的造型之一。（圖／IG@nmixx_official）

眉上瀏海

眉上瀏海特色在於眉上＋瀏海有厚重感！因此不太友善菱形臉，會使菱形臉的大顴骨、窄額頭等臉部角度變得更為放大；臉型較為豐潤的人，只要將瀏海寬度剪至眉峰與眉尾之間，視覺上就會有收窄臉型的效果，可愛又小臉！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲眉上瀏海不太友善菱形臉。（圖／IG@yeovvun）

齊瀏海

齊瀏海特別不推薦方圓臉的人！這是因為齊瀏海會將整個臉的上半部蓋住，使得人們的視覺中心會自動轉移到臉的下半部，更加凸顯出方圓臉的下顎骨骼，使得方圓感更強。不過這款瀏海是鵝蛋臉、長臉、高額頭、圓臉的蜜糖唷。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

延伸閱讀

法式瀏海不翻車範本！剪錯臉變大，長臉小臉關鍵在「眉峰」、圓臉這樣剪秒變巴掌小臉

小臉髮型超簡單技巧！靠小夾子，立刻擁有趙露思、Jennie同款小臉瀏海、高顱頂髮型

自然捲怎麼顧、可能是後天造成？5招超簡單技巧，秒柔順不毛躁，加碼細軟髮照顧法

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 臉型, 髮型, 瀏海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

測過都喊準！選一把雨傘心理測驗　秒測你的「壞脾氣程度」

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

養肝=養命！營養師教4大護肝秘訣：3種食物要多吃

林襄台北時裝周只穿「膚色內衣」 笑稱願意為藝術犧牲 心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂 超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格 皮膚科醫師曝「毛孔粗大」有4種！第一種改善要靠「早B晚A」 超殘酷幫女人打分數！「1分女」醜樣驚悚「滿分女」靠1種特質完勝 G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面