最不挑臉型的「小臉瀏海」！設計師公認2款不踩雷　額頭寬也完美修飾

文／美人圈

瀏海到底怎麼剪才顯臉小、又修飾臉型呢？每次剪髮都有這樣的疑問，其實，有兩款瀏海是設計師公認最不挑臉型、最不怕踩雷的，一起來看！文末還加碼分享哪些臉型「適合與不適合」八字瀏海、髮絲感旁分瀏海、齊瀏海、眉上瀏海。

不挑臉型瀏海推薦：胎毛瀏海

讓髮際線變好看的神奇瀏海！可很好的修飾額頭寬、髮角頭髮稀疏等，甚至是變化度極高的一款瀏海，可以像IU這樣旁分，但又不會過度蓋住整個額頭，也可以大旁分、甚至也可以做出蓋住整個額頭的空氣瀏海！

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

胎毛瀏海還有個優點是：綁髮、不綁髮都很好看！想更有造型感，則可參考IU這樣簡單用電棒捲拉出S型線條，立刻有型、超修飾臉型，秒變小臉還顯嫩！

不挑臉型瀏海推薦：法式瀏海

想要有更多瀏海的人，不妨試試法式瀏海！相近於似空氣＋八字瀏海的綜合體，額頭的瀏海髮量變化更大、兩側瀏海的份量比八字更多，能很好的修飾下顎線、高顴骨，也因為兩側瀏海份量多，綁頭髮、不綁頭髮都非常好看又修飾！

▲法式瀏海相近於似空氣＋八字瀏海的綜合體。（圖／IG@menoke_dree，下同）

法式瀏海不僅讓整個人有優雅感，且非常修飾臉型，側邊的下顎線、在意的禿禿髮角都能被修飾，且臉看起來也變小了！

看完不易踩雷、不挑臉型的百搭瀏海後，我們來看看討論度高的話題瀏海，哪些人其實不適合？

2023話題瀏海

八字瀏海

八字瀏海永不退燒！特別友善圓臉、方臉等，但特別不適合「長臉」，因為八字瀏海在視覺上會有拉長臉型的效果，對圓臉、方臉來說是非常好的小臉蜜糖，不過長臉一剪，就容易使臉看起來更長。

▲八字瀏海特別不適合長臉。（圖／IG@chahong_official）

髮絲感旁分瀏海

是近期韓星點名率最高的瀏海造型！具有髮絲感的瀏海，能很好地修飾長臉、圓臉五官留白過多的困擾。相對的，因線條相對破碎，無法很好修飾下巴線條與肉肉感，故較不適合短方臉、菱形臉。

▲髮絲感旁分瀏海是近期韓星點名率最高的造型之一。（圖／IG@nmixx_official）

眉上瀏海

眉上瀏海特色在於眉上＋瀏海有厚重感！因此不太友善菱形臉，會使菱形臉的大顴骨、窄額頭等臉部角度變得更為放大；臉型較為豐潤的人，只要將瀏海寬度剪至眉峰與眉尾之間，視覺上就會有收窄臉型的效果，可愛又小臉！

▲眉上瀏海不太友善菱形臉。（圖／IG@yeovvun）

齊瀏海

齊瀏海特別不推薦方圓臉的人！這是因為齊瀏海會將整個臉的上半部蓋住，使得人們的視覺中心會自動轉移到臉的下半部，更加凸顯出方圓臉的下顎骨骼，使得方圓感更強。不過這款瀏海是鵝蛋臉、長臉、高額頭、圓臉的蜜糖唷。

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

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