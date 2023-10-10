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戒指＆項鍊這樣戴更高級！5個飾品搭配技巧　疊搭不突兀很有氛圍感

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文／美人圈

為什麼戒指、項鍊都戴上了卻還是沒有精緻氛圍？反而有種俗氣感？其實是因為飾品戴錯方法了！飾品雖然小巧，卻是點綴穿搭及提升穿著質感的重要關鍵，這次帶來5個新手也可以快速掌握的飾品搭配技巧，誇張飾品怎麼戴？不同飾品怎麼搭配？快一起往下看看吧！

飾品搭配技巧

1：相同色系搭配法

最基本的搭配守則就是「同色系」，舉例來說金色戒指就搭配金色項鍊、銀色耳環搭配銀色項鍊或銀色戒指等等，這樣同色系的搭配法更具一致性，看起來會更加和諧，即使搭配比較誇張的飾品，只要遵循這個搭配法也不會突兀。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

▲同色系是最基本的搭配守則。（圖／IG@vacanza_accessory，下同）

2：相同元素搭配法

如果飾品中有比較特別的元素，像是珍珠、曲線等，我們也可以將帶有同樣元素的飾品搭配在一起，只要找到飾品之間的相同元素，搭配度就會相當高。像是珍珠耳環搭配珍珠項鍊等，雖然單獨戴上珍珠項鍊可以增加造型重點，但多了珍珠耳環的搭配、可以讓整體造型更加和諧一致。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

3：突出主角搭配法

如果是比較誇張、比較有份量感或存在感的飾品，建議單獨配戴，可以更加突出。另外也可以選擇一款想要強調的飾品當作主角，其他飾品則選擇較小巧細緻的款式，也可以增加整體穿搭的層次與細節。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

反過來說，如果疊戴多個份量感較重的首飾，很容易給人一種較為粗曠的感覺，存在感較搶眼的話也會讓風格變得強烈，還是可以根據喜歡的風格斟酌搭配。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

▲存在感較搶眼的飾品，也會讓風格變得強烈。（圖／IG@thisthing2013）

4：衣服顏色搭配法

飾品其實也可以根據衣服做搭配，一般來說，份量感重、較顯眼的飾品建議搭配深色的衣服，可以很好的凸顯飾品又不會過於誇張，如果是小巧細緻的飾品，則建議搭配淺色調的衣服，可以呈現精緻優雅的細節感，也避免深色衣服蓋過飾品存在感。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

▲飾品也可以根據衣服做搭配。（圖／IG@lionmango_tw）

5：衣服材質搭配法

除了顏色之外，衣服的材質也是考量搭配的重點，厚重的衣服容易蓋過太小巧的飾品，因此像是針織、毛呢等厚重的面料建議搭配稍微有些份量感的飾品，像是大耳環、粗項鍊等等，而小巧細緻的飾品則建議搭配較輕薄的衣服面料，可以襯托整個輕盈精緻的氛圍。

▲飾品搭配 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 飾品, 戒指, 耳環

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