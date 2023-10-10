G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶

▲G-SHOCK GM-B2100LL腕錶舊化處理外觀設計部分融合《英雄聯盟》世界中的魔法技能「海克斯合成科技」，33,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK跨界合作不設限，最新動作是與全球熱門線上遊戲《英雄聯盟》的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出2款聯名錶，分別以全金屬經典八角錶圈GM-B2100為藍本打造舊化處理的GM-B2100LL腕錶，以及3D立體錶盤的GA-110為基礎創作的GA-110LL腕錶，前者外觀設計融入《英雄聯盟》中的魔法技能「海克斯合成科技」（Hextech），後者則以人氣英雄「吉茵珂絲」為靈感，讓粉絲一看就能領略。

▲G-SHOCK GM-B2100LL腕錶 LCD顯示器與分針上的藍色代表 「海克斯合成科技」顏色。

G-SHOCK與《英雄聯盟》聯名的GM-B2100LL腕錶，錶圈與錶帶均經過仿舊處理，LCD顯示器與分針上的點綴藍色呼應「海克斯合成科技」的顏色；而GA-110LL則將英雄「吉茵珂絲」的招牌色調全運用錶圈與錶帶上，她的經典武器「惡鯊火箭炮」也成為錶帶和9時位置嵌入式錶盤上最亮眼的裝飾。





▲G-SHOCK GA-110LL腕錶以人氣英雄「吉茵珂絲」為靈感，6,000元。

▲G-SHOCK GA-110LL的錶帶呈現吉茵珂絲的經典武器「惡鯊火箭炮」。

Seiko近期的聯名錶也極具話題性，旗下Seiko 5 Sports系列問世55周年，特別推出武打巨星李小龍限量聯名錶款SRPK39K1，據傳李小龍生前經常佩戴Seiko 5腕錶，於是特製延伸他熱血精神的錶款，在面盤飾以他所繪的龍紋圖騰，黑與金配色的時標與指針則讓人聯想到電影《死亡遊戲》中的標誌性連身運動服，而單向旋轉錶圈鐫刻「以無法為有法，以無限為有限」字樣，彰顯截拳道精神也向永遠的武打巨星致敬。





▲Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶款SRPK39K1，16,000元。（圖／Seiko提供，以下同）