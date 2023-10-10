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探索RICHARD MILLE新加坡旗艦店　每個空間都是驚喜

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▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲歷時3年打造的新加坡RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE歷時3年打造，於新加坡烏節路（Orchard Road）上的一家餐廳舊址重建，開設佔地約211坪的RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店正式揭幕，建築設計團隊基於品牌創辦人Richard Mille先生的思想和靈感，設有11處獨特的訂製空間，展現RICHARD MILLE對於待客環境的重視，致力於為賓客帶來絕佳體驗。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲步入RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店即可感受到藝術氣息。

RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店的設計靈感源自「隱藏式酒吧」（Speakeasy），與美國禁酒時代的酒吧一樣隱藏在外牆與傳統精品店的內部，是一片別有洞天的驚奇世界，沿著流暢的走道進入內部探索，讓人豁然開朗原來是由寬敞明亮的開放式空間組成，從中央大廳到機械技藝展示空間外，設有餐廳、酒吧、運動酒吧、內部庭院、隱藏式圖書館，每處空間各有特色，既時尚亦舒適，讓客人體會到RICHARD MILLE熱情好客的氛圍，賓至如歸。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲寬敞的腕錶陳列區讓賓客能自在鑑賞。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店由寬敞明亮的開放式空間組成。

RICHARD MILLE品牌總監Alexandre Mille表示：「St. Martin全新概念旗艦店的建築佈局令人驚奇，您若是首次來訪，絕對想象不到這扇門後面竟存在如此一方空間。而在您細細探索的過程中，又會不斷期待邂逅下一處驚喜。我們的目的是要帶來突破客人們『期待』的獨特體驗。」

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲運動酒吧展現RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店的設計巧思。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲店內設置酒吧區，讓顧客有賓至如歸感受。

成就此精緻空間，匯集了眾多藝術工藝，並動員近30位專業人士參與了不同空間的佈局和裝潢，如同RICHARD MILLE製錶講求創新與突破，他們無論打造家具或營造時尚的空間氛圍，都勇於挑戰一展所長，光是選擇皮革到木材、金屬、石材和玻璃等材質，就經過嚴謹的層層篩選達到完美境界，每位匠人都渴望超越自己的極限，共同打造RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲內部庭院設計予人度假般的好心情。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲圖書館概念空間充滿文藝氣息。

最受矚目的是法國視覺藝術家William Amor的作品--一棵扎根於中央大廳中心的橄欖樹，不僅象徵忠誠和傳承，也象徵著堅韌、友誼、和平和健康，同時為旗艦店增添了Richard Mille先生所鍾愛的地中海氛圍。RICHARD MILLE品牌與合作關係總監Amanda Mille表示：「RICHARD MILLE的每場活動都是一次美好邂逅的機會，它不僅僅是會面和分享的契機,更是彰顯出品牌的堅定信念和承諾。St. Martin全新概念旗艦店的設計秉持著以人為本的理念,希望能夠促進人與人之間關係的和諧。這裡將喚醒人們的情感，以創新的願景，完美體現品牌所珍視的待客藝術。」

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店設有餐廳區。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲入RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店的工藝師工作區。

關鍵字：

RICHARD MILLE

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