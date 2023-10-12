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風・Luxury／致敬日本首款國產錶　Seiko 7款紀念錶秀紅字

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▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage製錶110周年紀念系列SPB401J1錶，款採用純白琺瑯面盤重現1913 Laurel的外形和設計，43,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由Seiko打造的日本第一只國產錶Laurel於1913年誕生，今年問世滿110周年，品牌旗下Prospex、Presage、Seiko 5 Sports與Astron系列各推出融入Laurel腕錶經典元素的7款不同風格紀念錶致敬。初代Laurel腕錶的招牌特色是白色面盤、「紅12」數字時標以及棕色皮革錶帶，此次Presage系列採用純白琺瑯面盤、「紅12」時標與藍色指針的SPB401J1錶，與原創款最為神似，唯9時位置新增動力儲存顯示。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko於1913年發表的初代Laurel腕錶。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage SPB413J1腕錶的Sharp Edged時針和分針設計與麻葉紋面盤銳角相互呼應，36,000元。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Style 60 SSK015J1錶款時分針與GMT指針皆是採用經典藍色，21,500元。

Seiko的歷史定位不僅是生產日本第一只國產錶的品牌，也是掀起全球石英錶革命的領航者，Astron系列如同Laurel腕錶一樣占據重要地位，因此110周年紀念錶特別大膽採用今年首次亮相的多邊形鈦金屬錶圈、 搭載GPS太陽能3X62機芯推出Astron錶款SSJ019J1；最佳機械錶入門款Seiko 5 Sports 110周年紀念錶款Field Sports Style系列的SRPK41K1腕錶，則以藍色指針與24小時刻度所使用的紅色數字，呼應Laurel的設計。每一款紀念錶均額外配有以永續為目標的皮革工作組織LWG認證棕色皮錶帶可供替換。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex系列110周年紀念錶SFJ009P1 SpeedTimer太陽能計時腕錶可精準測量至1100秒，35,000元。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex系列110周年紀念錶SPB409J1，簡易羅盤錶圈內環的北向紅色標記向Laurel腕錶致敬，47,000元。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron系列110周年紀念錶SSJ019J1採用今年首度問世的多邊形鈦金屬錶圈設計，65,000元。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports系列110周年紀念錶面盤上的藍色指針與24小時刻度的紅色數字，同樣是致敬Laurel原款，14,000元。

歐米茄（OMEGA）今年則歡慶海馬系列75周年，一口氣發表陣容龐大的11款夏日藍色海馬腕錶系列，款式從正裝錶到高規格的專業潛水錶均備，各換上深淺藍色調的新裝，有趣的是淺藍色代表陽光普照的海面，深藍色面盤錶款則象徵神秘深海也代表其非凡抗壓性與防水深度，款式包括海馬AQUA TERRA 150米系列CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 38毫米與41毫米腕錶、AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱43毫米大師天文台世界時區腕錶、海馬300系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶、海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶、海馬PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱39.5毫米大師天文台腕錶、海馬PLOPROF 1200米潛水系列同軸擒縱55 X 45毫米大師天文台腕錶、海馬PLANET OCEAN 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列Co‑Axial Master Chronometer 41 毫米腕錶，211,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄歡慶海馬系列75周年一次推出11款夏日藍色海馬腕錶系列。

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關鍵字：

風Luxury, Seiko, OMEGA, 歐米茄

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