星巴克買一送一來了！星冰樂也能喝到爽有夠超值

記者李薇／台北報導

雙十連假結束，上班不憂鬱，星巴克推出陪你收心操活動，只要從早上11點至晚上8點，到門市購買兩杯特大杯，需要風味、冰熱一致的「指定品項」飲料，直接就可以享有買一送一的優惠，當然要立刻喝起來。

▲星巴克推出買一送一優惠。（圖／starbuckstw IG）



星巴克買一送一優惠終於又來了，從11日中午11點到晚上8點，連續9小時都有買一送一可以喝，不過要特別注意的是，限定品項為冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤、焦糖瑪奇朵、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂，另外，部分門市不提供此服務，想喝先上官網看一下限定條件。

另外，這次星巴克也舉辦ROCK ON TOGETHER賞秋派對數位體驗活動，從10月12日至31日，立刻體驗數位遊戲，線上答對題目，輕輕鬆鬆就可獲得限定的專屬優惠，像是秋日飲品買一送一，可以按照兌換時間去領取限定的飲料，享受飲品不用花大錢，當然很超值。

▲cama也有超值LINE POINTS回饋。（圖／camacafe_tw IG）



連鎖咖啡店cama也推出天天LINE PAY日加碼活動，即日起至12月29日，只要在每週一到每週五時間，使用LINE Pay付款單筆消費滿50元達3次，享LINE POINTS 20點回饋，每LINE Pay帳號每月限回饋1次，每月限量75萬點，發完為止。