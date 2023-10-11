試・開箱／超越早C晚A更有效的護膚方案　安瓶高效注入、以油養膚更奢華

記者李薇／台北報導

想要快速讓肌膚擁有細緻狀態，不少人都會嘗試「早C晚A」的護膚手法，來高效養膚，但以下這幾支商品卻擁有超越「早C晚A」的效果，一抹就可以感覺到膚質全方位提升，當然要GET起來。

＃得英特 青春煉金日夜極致安瓶，售價21500元

以青春煉金術為概念的得英特，在國外以高端保養市場為主，這次針對早晚護膚推出專屬的安瓶保養，裡面蘊含了青春修護胜肽、青春能量胜肽以及青春活化胜肽，對於肌膚從補充、啟動到作用提供一連串的滋養呵護，同時協同頂級抗老成分，幫助肌膚重現年輕活力，清爽好吸收的質地，一抹就可以深入肌底，達到超越高效更有感的緊膚體驗。

＃朵法 金緻再生精露膠囊，售價4600元

延續「早C晚A」同時以油養膚的護理觀念，朵法推出全新的金緻再生精露膠囊，早上以C&E精華為主成分的膠囊，一顆全方位提亮透白膚質，晚上A醇精露精囊可以對抗細紋，全方位抗老化，細緻的油質質地親膚效果更極致，兩瓶一起用更能超越「早C晚A」的效果。

＃資生堂 百優日夜分子玻尿酸精華，售價9200元

資生堂的「冠軍乳霜」百優沒有人不認識，甚至有粉絲一用就是20罐，輕盈質地完全不厚重，難怪回不去，現在，此系列終於要迎來全新成員，一瓶日用、一瓶夜用的「雙生精華液」，一組販售不拆賣，因為夜用精華先為肌膚注入滿滿玻尿酸分子，讓肌膚「沉浸式喝飽水」，日用精華喚醒肌底玻尿酸，讓它們膨脹飽滿，不需要侵入就可以達到填充般的彈潤水光，不用上妝直接打趴一票90後，穩居「冠軍雙生精華」寶座。