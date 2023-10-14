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戀人之石「月光石」怎麼挑？7種顏色、功效＆配戴禁忌一次看

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文／美人圈

顏色潔白的月光石，也是熱門水晶的一種，它不僅具有女生最喜歡的招桃花和幫助感情順利的功效，對於身體健康和穩定情緒也很有幫助。今天統整了被稱為「戀人之石」的月光石顏色＆7大功效，想知道怎麼挑選就看下去吧！

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石是熱門水晶的一種。（圖／White on）

月光石是什麼？

月光石又被稱為「戀人之石」，因色澤如月光般皎潔為名！月光石身為六月份的誕生石，象徵著女性的美麗與溫柔，與神話中的月亮女神黛安娜的形象互相呼應。古代羅馬人相信月光石可以帶來愛情、財富和成功。如果情侶一起配戴，有助於減少爭吵、增加包容心和各自的魅力，因此能幫助感情穩定和情侶復合；如果是單身的人配戴，則可以為你帶來好的桃花，讓異性被你的氣質所吸引。月光石也能幫助緩解急躁的個性和負面情緒，為你帶來平靜，此外，月光石還有助於舒緩女性生理期的不適，也可以幫助改善睡眠品質。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石又被稱為「戀人之石」。（圖／SPANCONNY）

月光石的硬度和等級怎麼分？

月光石的硬度介於6~6.5，屬於中等硬度的礦石，比較容易因為撞擊而受傷，所以配戴時務必特別小心。而它的等級大致分為礦石級和珠寶級，價格從幾百塊到幾萬塊都有，可以從以下三個條件去判斷：

◆ 重量

月光石的晶體越大，克拉數越重，價格就會越高。

◆ 光暈強弱＆顏色

月光石散發出來的光暈越強、顏色越深且面積越大，代表等級越高，而其中散發出「藍色光暈」的藍月光石是等級最高的。如果碰到貓眼效應，也因為稀少所以價格會更高。

◆ 晶體淨度

月光石晶體內部的雜質和裂紋越少，就代表它的淨度越高，等級也越高，但不是每種顏色的月光石都會評估淨度，主要以「藍色月光石」為主。一般常見的白色月光石，如果呈現白色半透明的晶體會被稱為「奶油體」，而幾乎全透明的則稱為「玻璃體」。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲淨度越高等級也越高。（圖／White on、PINKOI@gemsrichjewelry）

月光石的功效有哪些？

1：穩定情緒

月光石的色澤和外觀被視為具有柔和、平靜和安撫的特質，這種外觀可能在視覺上傳達一種平和的感覺，有助於平衡情緒。月光石常被用作冥想和內省的工具，冥想本身可以有助於平衡情緒和提高內心平靜。有些人認為配戴月光石時，他們會將自己的積極向上的意向和願望投射到水晶上，這種積極的信念也有助於改善情緒。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石被視為具有柔和、平靜和安撫的特質。（圖／TVING《酒鬼都市女人們》）

2：增加桃花運

月光石最主要的功能，就是有助提高魅力和吸引力，能夠為單身的人招來好的桃花，讓異性可以被你吸引，在愛情方面的發展也能更順利。因此，單身的人非常適合配戴月光石＋粉晶的飾品，讓你的桃花運up up！

3：守護愛情

月光石是一種充滿愛和溫柔的水晶，可以幫助加強情侶間的感情，促進和諧和平等的關係，被認為可以加強情侶間的信任和親密感。除了守護愛情，它還有一個特別的功效，據說可以「幫助復合」！因為它有助於減少爭吵、增加包容心和突顯各自的魅力！因此對於在感情的路上一直都走得不太順遂的人，就很建議配戴月光石喔。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石是一種充滿愛和溫柔的水晶。（圖／tvN《愛的迫降》）

4：提升自信

月光石的外觀和光澤被視為柔和、神秘和美麗的象徵，可以在心理上產生一種積極的影響，增強對自我肯定。有些人相信月光石具有幫助發現自己內在力量和自我認知的作用，這可以增強我們的自信心。配戴月光石時，有些人會將自己的積極向上的信念注入到水晶中，相信它可以帶來自信和成功，這樣正面的想法，也會增強水晶本身的能量。

5：減少負能量

月光石傳達給人一種淨化和積極能量的感覺，它可以減輕焦慮感和本身的情緒波動，這有助於減少負面情緒和能量。因此月光石常被用作冥想和內省的工具，而冥想就有助於減輕負面情緒和能量。

6：調理女性內分泌

月光石是一種很適合女性配戴的水晶，因為它有助於調節女性的內分泌功能，不管是懷孕、備孕、生理期周期很亂或是有生理期不適的女生，都可以透過月光石的能量改善。如果身邊的好友有懷孕或是正在備孕中，也可以送給她含有月光石的飾品，有象徵「祝妳好孕」的美好寓意。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石很適合女性配戴。（圖／tvN《L.U.C.A.: The Beginning》）

7：改善血液循環和健康

月光石也象徵健康及長壽，具有促進血液循環及改善身體新陳代謝的作用，還可以改善失眠的情況，和調理女性荷爾蒙，對整體的身體健康都有很好的幫助。

月光石和拉長石傻傻分不清

和月光石一樣都屬於長石家族的拉長石，很多人經常將兩者搞混。實際上拉長石的顏色偏灰且帶有黑點，光從這兩點就可分辨，簡單來說，月光石的光澤變化比較多，拉長石則比較黯淡無光。拉長石具有沉穩、堅定的特性，有助於補充體力，因此很適合容易疲勞、經常體力不濟、常熬夜的人配戴。此外，它還可以幫助消除一天的疲勞，當用眼疲勞或喉嚨痛時，都可以得到舒緩。拉長石的藍光和綠色，更代表著「招財」，因此它也被視為一種可以聚財的寶石。而且拉長石對應到的是「第八脈輪」，所以還被稱為是可以找到「靈魂伴侶」的寶石。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲很多人經常將月光石和拉長石兩者搞混。（圖／SPANCONNY）

月光石7種顏色的功能為何？月光石各色功能

彩虹月光石

彩虹月光石被認為可以平衡情緒，有助於消除負面情感，增強積極情緒。有些人相信這種寶石，可以增強直覺和靈感，幫助人更好地理解自己的內心世界。有些人認為彩虹月光石有助於吸引愛情，並加強情侶間相處的浪漫。它也被視為一種可以增強個人力量和自信心的能量石。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲彩虹月光石。（圖／PINKOI@chocottochocotto）

白月光石

白色月光石被認為有助於增強直覺，提高個人的靈感和感知能力。通常會被用來當作平衡情緒的工具，幫助人更好地處理情感上的問題。白色月光石有時被視為一種保護寶石，能夠淨化負能量，維護身體和精神的平衡。它也有助於帶來愉悅和和諧感，促進人際關係的和諧和友好。有些人相信白色月光石，可以幫助深化內省和自我發現，讓人更好地了解自己。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲白色月光石。（圖／White on）

橙月光石

橙色月光石被認為能夠激發創造力和想像力，有助於發展出新的創意和解決問題。它也有助於提高情感表達的能力，促進人際關係的和諧和溝通。有些人相信橙色月光石可以幫助治癒情感上的創傷，減輕焦慮和抑鬱的情緒。它還有助於提高自信心，增強自我認知和自己的價值。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲橙色月光石。（圖／PINKOI@Good Thing Lab）

綠月光石

綠色月光石被認為有助於減輕焦慮感和壓力，帶來平靜和放鬆的感覺。它也有助於心靈成長和自我探索，促進內在智慧的增長。綠色月光石能激發創造力和想像力，帶來豐富又有創意的思維。有些人相信綠色月光石對身體健康有益，有助於提高免疫力和整體身體健康。綠色月光石也會被用來舒緩情感創傷，能幫助我們度過發生的痛苦和難關。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲綠色月光石。（圖／PINKOI@Jadeite Atelier）

藍月光石

藍色通常被認為是一種跟治癒有關的顏色，有助於身體健康、愛情、舒緩心理的壓力、增進及修復人際關係。它有助於提高情感表達的能力，促進感情的和諧和幫助溝通。藍月光石被視為是一種能激發個人熱情和動力的能量石，有助於提高自信心和自尊心，增強自我認同感。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲藍色月光石。（圖／SPANCONNY）

灰月光石

灰色月光石被認為有助於促進內省和冥想，能幫助思緒恢復平靜，強化自我認識。它也有助於平衡情感，減少情感波動，帶來內心的平和。有些人相信灰色月光石具有保護力，可以淨化負面能量，保護個體避免受到不好的影響。灰色月光石也被視為一種可以增強直覺和感知能力的水晶，有助於更深入地理解自己和周圍環境。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲灰色月光石。（圖／PINKOI@阿諾手作）

黑月光石

黑色月光石被認為具有強大的保護力，可以為配戴者帶來安全感。黑色月光石同樣也有助於情感平衡，減緩情緒波動，可以為內心帶來平靜，也能更好地處理壓力和焦慮。有些人相信黑色月光石有助於提高自我意識，可以更了解自己的內在世界。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲黑色月光石。（圖／PINKOI@Hanhan Jewelry）

月光石該怎麼淨化？

1：月光淨化法

光照法就是以「光來照射」，可分為陽光與月光，由於月光石不建議曬太陽，而月光代表的是陰性，屬於比較溫柔的光線，一般的月光石、拉長石、粉水晶等，都很適合利用曬月光來消磁。最佳消磁水晶時機，是農曆15號的月圓之夜，或接近滿月的前後幾天能量也滿強的，放置約30分鐘以上，就可以完成淨化，恢復月光石的能量。

2：水晶碎石消磁法

碎石消磁法是使用天然水晶，為每日配戴的飾品做淨化，通常會使用白水晶碎石或粉晶碎石，只要將水晶碎石放於容器內，再將水晶手鏈放置在水晶碎石上就能淨化。第一次消磁建議4小時以上（放置一晚更佳），之後每個月定期消磁即可。不過因為白水晶和粉晶碎石本身也是水晶的一種，大約使用一個月左右也需要淨化，建議最好每半年更換一次碎石。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲用天然水晶為每日配戴的飾品做淨化。（圖／SPANCONNY）

3：海鹽水浸泡法

最多人推薦的淨化方式就是「海鹽水浸泡法」，因為它操作很方便，而且對水晶也不會有太大的傷害。但建議使用海鹽或是岩鹽等「粗鹽」，因為海鹽是經由海水曬乾而成，海水隨著潮汐與洋流流動，同時也被太陽照射很久，因此被認為是富有純淨能量的結晶體。不建議使用食用鹽或泡澡用的沐浴鹽，據說加工後就會失去它原有的能量了。海鹽水浸泡法的消磁時間至少24小時，最長不超過三天，鹽和水的比例約為1：10，泡完海鹽水後，最後最好再用清水沖洗一下，可以防止水晶被鹽分侵蝕。

4：水流淨化法

第二種也很推薦的方式是「水流淨化法」，因為它可以在最短的時間讓水晶完成淨化。只要將水晶放在「流動的水」下5－10分鐘，就可以利用流動的水中源源不絕的能量，來幫助水晶快速恢復純淨。建議使用礦泉水和蒸餾水沖洗，因為自來水中可能含有很多的雜質，用乾淨的水為水晶帶來自然的正能量，能順勢將負能量帶走，平衡水晶中的能量。

月光石該怎麼保養＆禁忌

避免曝曬太陽

「曬太陽」和「高溫」是月光石最忌諱的事情，平時應該避開陽光直射和高溫的接觸，且不要讓它處於太乾燥的環境，經常在陽光下曝曬會使水晶失去原來的光澤，如果長期曝曬很嚴重的話，還可能會出現裂痕，破壞晶體結構，讓漂亮的光暈變弱。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲月光石應該避開陽光直射和高溫的接觸。（圖／SPANCONNY）

避免碰撞

月光石屬於中等偏柔軟的水晶，水晶本身很容易因為強烈的外力而出現損壞，建議配戴時避免和硬物碰撞，所以如果需要進行家務或是從事健身等激烈運動就先將它暫時取下，平常配戴完後放進袋子或是盒子中保存，才能避免水晶受損。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲做激烈運動時，建議取下。（圖／IG@withberry.xoxo）

避免接觸化學物質

生活中常見的化學物質可能會侵蝕月光石表面，如：溫泉、化妝品、沐浴乳、洗髮乳等產品，因此平時洗澡、泡溫泉、去海邊或是蒸氣房時，要記得先將月光石取下，以免對水晶造成傷害。此外，如果本身有噴香水習慣的人，建議噴完後再戴有月光石的飾品，不要直接噴在月光石上。

▲月光石 。（圖／翻攝自PINKOI、IG、劇照）

▲生活中常見的化學物質都盡量不接觸。（圖／KBS2《任意依戀》）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 水晶, 月光石, 月長石, 月亮石

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