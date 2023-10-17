說・流行／Bottega Veneta秋冬編織大包「Hop」！舒淇同款、高級感配色登場

記者鮑璿安／台北報導

極簡美學持續領導著2023秋冬系列，將經典編織工藝玩轉得出神入化的Bottega Veneta，全新包款「Hop」被視為本季的重點，大尺寸實用性結合窄版編織與三角形輪廓，簡單的品牌元素就能為日常注入高級感，勢必擁有超高出鏡率，以下包款細節、配色一次揭曉。





▲Hop靈感來源於 2002 年品牌推出的 Hobo 包款 ，結合三角金字塔式廓形擁有自然弧度。（圖／品牌提供）

Hop靈感來源於 2002 年品牌推出的 Hobo 包款，創意總監Matthieu Blazy 2023秋冬時節重塑其風貌，將包款以柔軟觸感結合三角金字塔式廓形，擁有自然弧度的同時，進而以標誌性的 Intreccio 技藝全手工製成，需要工匠耗時兩天打造。

不難發現，Hop選用的是品牌最經典的窄版編織，是簡潔俐落的符號象徵，不需要任何顯著Logo標示，就能達到時下Quiet Luxury審美，編織的特點在於包款無接縫又能牢固使用，訴說流動工藝之美。

▲舒淇、周雨彤演繹Hop。（圖／品牌提供）

無論名人宣傳或是生活化的街拍場景，Hop的高出鏡率都製造話題，舒淇日前在威尼斯影展的造型中，就以繩結裝飾洋裝搭配上嶄新的洋甘菊色 Hop ，散發她高雅氣質。大陸女星周雨彤則以襯衫和牛仔褲的基礎穿著，呼應黑色包款，可見大尺寸編織包與日常穿搭的無縫接軌。

▲淺紫色、洋甘菊色、明亮藍綠色登場。（圖／品牌提供）

本季Bottega Veneta暫別鸚鵡綠，為Hop帶來多樣化色系，以黑色、深棕色、牡蠣色（淺紫色）、洋甘菊色（淺黃色）、海妖色（明亮藍綠色）和白色，內襯也貫徹高雅美學質感，內裡採用淺色牛皮配上拉鍊內袋，可輕鬆收納日常物品，而開合處以黃銅金屬磁扣固定，使用上也更為便利。