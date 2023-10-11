掉髮高危險期是秋季！ 專家傳授「換季抗落髮3秘訣」

▲換季落髮別慌張。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

開始邁入深秋，日夜溫差越來越大，氣溫轉變、濕度降低，身體與肌膚的抵抗力隨之下降，此時頭皮也步入了掉髮高危險期，頭髮一梳掉滿地，脱髮量是春季的4倍，堪稱是一年當中掉髮最多的季節。萊法耶傳授季節型脫髮必備之養護知識，教你減緩秋冬脫髮。

遇到換季落髮現象，請先別慌張，人類頭髮確實存在著季節性變化，就像動物一樣，頭髮是我們的皮毛，容易在入秋換季時有大量掉髮、進入換毛期的狀況，這時候多數進入休止期的頭髮會比其他季節更容易脫落。

另外，換季時乾燥敏感的頭皮肌也是落髮的根源。秋日氣溫濕度的變化，會使得血管開始收縮、血液循環跟著變差，頭皮因此而無法獲得足夠的營養及氧氣而妨礙頭髮生長。而汗液與皮脂的分泌減少，讓保護肌膚的皮脂膜容易變薄甚至受損，進而誘發紅癢敏感癥狀，造成脫髮徵狀。

「換季型落髮」基本上掉落的都是進入休止期的頭髮，只要好好從飲食與頭皮保養開始著手，內在養生與外在頭皮養護兼顧，將3個月的休止期化作養髮黃金期，養護好你的毛囊，即可減緩秋季落髮。





#從飲食作息調控開始養髮

換季時節，生活作息規律很重要！維持早睡早起、定時運動的作息規律，幫助穩定內分泌、減緩壓力。同時，在飲食方面，攝取足夠水分、蛋白質、鐵、鋅、維生素C、B群、E等養髮營養素、少吃刺激性食物，提升身體的抵抗力、減少換季發炎、身體頭皮肌膚敏感症狀。

#每週一次洗前大保養

每週執行一次洗前按摩大保養，可幫助深度代謝清潔、掃除髮根髒污及危機因子，並強化血液循環，確保頭皮能獲得足夠的滋潤及營養。同時，幫助舒緩緊繃的頭皮與心神，放鬆肌肉與壓力，達到緩解疲勞的作用。

#好好洗頭! 恪守正確洗髮SOP

欲在季節轉換期間，守護好髮絲的正常代謝生長，請務必確實執行正確的洗頭方式。洗髮流程，請著重頭皮清潔與輕柔按摩、勿用力拉扯，也切勿使用太熱的水。洗頭前請好好地梳一次頭髮，由髮尾開始，解除髮絲糾結，同步輕柔按摩頭皮。接著再以溫水預沖頭皮，將一些易沖走的髒污洗淨。