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信義新光三越周年慶19日開跑　品牌最多、排隊美妝組買正貨送正貨超划算

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▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲新光三越信義新天地周年慶即將開跑。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

年末各家百貨周年慶紛紛開打，新光三越台北信義新天地也即將在10月19日至11月1日開跑，單館累計滿5000元送5000點，化妝品滿2000元送2000點，其中，精品彩妝尤其是粉底、口紅單品更是擁有漂亮表現，最高有雙位數成長，新光三越商品部副總經理歐陽慧也指出，預估今年業績可以達到63億，成長1%。

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲單館累計滿5000元送5000點，化妝品滿2000元送2000點。（圖／記者李薇攝）

歐陽慧表示，過去周年慶在新光三越的年度業績佔比可以達到21%到22%不等，各店佔比約在20％到25%之間，金額數目龐大，預估今年信義新天地的業績可以達到63億，北區目前周年慶開跑前6日就已經有1%成長，來客高達雙位數，其中，精品彩妝像是CHANEL、DIOR、YSL等等，都有8%到10%的成長，頂級香氛也吸引許多新客，業績看好。

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲精品美妝與香氛業績表現亮眼。（圖／記者李薇攝）

另外，在業種部分，美容相關的小家電、高爾夫品牌、AI智慧型家電也都有不錯的表現，當然在9月甫上市的iPhone 15依然擁有亮眼表現，信義新天地也打造一站式體驗，從貼膜、手機殼、手機背帶都可以在這裡買到，吸引許多年輕客群，成長3倍。

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲點數也可以兌換超可愛的寶可夢周邊。（圖／記者李薇攝）

周年慶客人最關心的當然就是折扣下殺有沒有划算，信義新天地除了品牌非常多元之外，新品牌多達200個、近4成都是獨家專櫃，這次也引進多款特惠組合，以下就來盤點多款一定會排隊的超值組合，其中，美妝更是有買正貨送正貨的優惠，下殺達到5折優惠，當然要趁著周年慶入手。

【推薦組合】

1.LANCOME NO.1小黑瓶搶購組，原價8760元、優惠價3942元，45折

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LANCOME這次祭出超殺的特惠組，購買超未來肌因賦活露50ml（正貨），即可以享有小黑瓶7ml*7＋1ml，等於買正貨送正貨，再加購任一正貨或是特惠組，更是可以再拿小黑安瓶4ml，限量販售。

2.雅詩蘭黛 全方位小棕修護組，原價8700元、優惠價4350元，5折

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

雅詩蘭黛的小棕瓶一直都是很多人秋冬不離身的愛用好物，這次推出買50ml正貨，就送15ml＋7ml*5組合，同樣也是買正貨送正貨，單筆消費滿5000元，再送限量拼色針織收納袋、年輕修護保養6件組。

3.Helena Rubinstein 植萃綠寶修護精華組，原價11040元、優惠價6210元，56折

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

肌膚抗老修護天花板赫蓮娜（Helena Rubinstein）不只是黑白繃帶超有名，植萃綠寶系列更是一用有感的修護聖品，這次推出下殺56折的優惠組合，直接無痛入手頂級保養組合，當然是最划算的選擇。

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關鍵字：

新光三越, 周年慶, LANCOME, 雅詩蘭黛, 赫蓮娜, 保養, 彩妝, DIOR, CHANEL, YSL

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