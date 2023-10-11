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柿子+螃蟹一起吃會中毒？營養師給答案：小心引發腸絞痛

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▲▼營養師：不建議柿子+螃蟹一起吃有原因 。（圖／Unsplash）

▲柿子營養豐富，但有腎臟病的人不宜吃過多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秋季正是柿子盛產的季節，有螃蟹和柿子一起吃會中毒一說，營養師高敏敏解釋，兩者一起吃不會中毒，但可能會肚子痛，並不建議兩者一起吃，除此之外，柿子把皮削掉是滿滿的營養，一起來了解！

營養師高敏敏分享，柿子雖然營養豐富，但柿子和螃蟹不建議一起吃，因柿子富含單寧酸，螃蟹富含蛋白質，當丹寧酸遇上蛋白質容易凝結成塊，如果同時食用除了不容易消化吸收外，敏感者還會引發腸絞痛。
高敏敏也解釋，吃柿子好處多多，吃前記得把皮削掉，都是滿滿的營養。

▲▼營養師：不建議柿子+螃蟹一起吃有原因 。（圖／Unsplash）

#β-胡蘿蔔素

能轉換成維生素A，幫助保護眼睛視力和鞏固皮膚及黏膜組織健康。

#高膳食纖維

柿子中富含高膳食纖維，吃了能讓你有高飽足感，抑制胃口，幫助排便超順暢。

#維他命C

維他命C能縮短感冒病程、加快傷口癒合，此外也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基。

#礦物質鉀

幫助預防心血管疾病 降血壓、消水腫。

▲▼營養師：不建議柿子+螃蟹一起吃有原因 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

不過營養師也提醒，雖然柿子好處多多，但是以下幾點要注意：

1.勿空腹享用柿子，也避免吃太多，以免造成消化不良、導致不舒服。
2.若要跟蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合易影響消化。
3.柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。
4.柿子鉀含量高，雖然能預防心血管疾病 降血壓、消水腫，但是有腎臟病、需限鉀者不建議過度享用。

關鍵字：

柿子, 營養, 營養師

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