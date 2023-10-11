越減越肥？營養師曝看似健康的「6種減肥陷阱食物」　貝果也上榜

▲營養師提醒有些常被認為健康的食物，其實是「減肥陷阱食物」。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

應該不少人都有類似經驗，減肥時明明很認真少吃多動，也盡量選擇「健康食物」，想讓自己健康瘦，結果卻發現沒多瘦多少，還可能越減越肥，問題可能就出在你選錯食物！知名營養師張家榕就分享6個常被誤是健康食物但其實是「減肥陷阱」的食物，有些甚至油脂、熱量都不低，快來看看你中了幾個？

＃無麩質蛋糕

無麩質蛋糕可能是用米粉（澱粉類）或杏仁粉（油脂類）去做的，無麩質不等於少油，也不等於熱量低。

＃貝果



貝果雖然外表看起來不油膩，但其實也是精緻澱粉＋油脂的組合，加上份量扎實，熱量也不低。

＃果乾和蔬果汁



張家榕表示，即使是原味的果汁或果乾，在減肥時都不建議吃。把水果榨成汁，會使水果中的維生素C加速氧化、較快流失；而且會變成高GI高升糖指數，使血糖容易飆升，即使是新鮮現榨沒有過濾的果汁也一樣；另外，喝果汁很容易失控，容易喝過量，導致不小心攝取過多的熱量和糖分。

＃穀物棒



張家榕表示，並不是說所有的穀物棒都不好，穀物棒有它的功能，只是有些穀物棒的糖分和熱量也沒有真的很低，別因為穀物棒看起來健康就狂吃。

＃非油炸洋芋片



許多人會覺得寫著「烘焙」二字感覺比較健康，但油炸vs非油炸的差別只是加工方式不同，和含油量多少無關。

＃消化餅乾



消化餅乾其實就是餅乾，不會幫助消化，就如同太陽餅裡面沒有太陽。

最後張家榕也表示，上述這些食物沒有絕對不能吃，只要搞清楚自己吃了什麼、吃了多少。她也分享，保持減肥秘訣有2個，第一是不過度壓抑和責備自己，第二是不勉強自己，建議大家適當地吃，放下高標準的完美主義，因為大腦如果得不到滿足感，反而更會產生飢餓感，也會失去享受食物的能力。