華麗到不行！美妝聖誕倒數月曆盤點 每格打開都是限量驚喜

記者曾怡嘉／綜合報導

年末腳步將近，不少美妝保養大牌也推出聖誕倒數月曆，從12月第一天開始，一天開一個小驚喜，讓人更期待聖誕節的來臨。

#迪奧2023聖誕倒數日曆， 21,000元。

Dior最新的聖誕倒數日曆，外型以金緻線條描繪出高雅大器的迪奧旗艦店設計搭配內裝，改以抽屜式設計蘊藏24款迪奧驚喜，拿取更為方便。由藝術家Pietro Ruffo所設計的精美圖騰，將杜樂麗皇家花園的奢華輝煌，以靈動金緻線條勾勒出奢華絕美意象，簇擁著24款DIOR驚喜，共收入了1款「幸運星吊飾」、7款迪奧香氛世家系列精巧版單品、6款香氛精巧版單品、4款保養精巧版單品品，以及6款彩妝精巧版單品，陪你迎接聖誕降臨。

#嬌蘭奇幻珍獸聖誕倒數月曆，26,500元。（限量1700個，嬌蘭線上旗艦店限定販售．VIP優先購買)

嬌蘭則是推出經典蜂巢聖誕倒數月歷，裝飾著符合佳節氛圍的華美動物圖樣，閃著璀璨輝煌的色彩。華美的聖誕倒數月曆使大家沉浸在聖誕節的魔力中，每天一一揭開裡面的秘密，內含香氛蠟燭以及迷你香氛瓶、擴香瓷、保養品、彩妝品，讓每天的小小寶物為你增添趣味以及興奮感。

#LUSH聖誕月曆禮盒，10,900元。

以身體沐浴清潔起家的LUSH也打造聖誕月曆禮盒，精心挑選25 種純素產品，和往年比起提供更多的復刻和獨家產品，為你創造獨一無二的體驗。聖誕月曆禮盒包裝由倫敦 Intoart 工作室的設計師 Andre Williams 設計，Intoart 是一家為有學習障礙人士而設的工作室。這次的聖誕月曆禮盒，設計師 Andre 採用了 23 種不同語言的「慶祝」一詞，為大家帶來聖誕祝福。