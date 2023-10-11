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超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

你知道自己在別人眼中有著什麼樣的形象嗎？是隨和好相處還是有著反差感的人？最近《小紅書》上就有個爆紅的心理測驗，從你第一眼看見的東西就能測出你的真實性格，和別人對你有著怎樣的印象，許多測過的網友都喊準！


Q：在這張圖中，你第一眼看到了什麼？

▲▼ 超準心測！別人眼中的你和真實性格 。（圖／翻攝小紅書）

A.白衣少女

B.親吻的人

C.同時看到

＊分割線下有解析＊

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A.白衣少女

第一眼看到白衣少女的人，通常給人的印象是一個看起來很隨和、好說話的人，但其實你的內心也有著堅決的一面。與別人相處時，如果碰到衝突和矛盾，比起激烈的爭論辯駁，你更傾向以委婉的方式來表達自己的想法、意見。而且你很在意自身的修養，通常不會與人吵架，也很少發生與人斷交、撕破臉的狀況，但若是雙方關係真的發展到不可挽回的地方，以後要想和你重修舊好也幾乎是不太可能的。

B.親吻的人

若第一眼看到的是親吻的人，說明你是一個內心比較矛盾的人。一方面你天生樂觀，面對困難時能堅定不移，你相信只要自己付出努力，生活就會越來越好；但另一方面，你骨子裡也有自卑的一面，你對於自己的原生家庭、外貌、身材或經歷背景等方面不太滿意。另外，面對陌生人或不熟的人時，你會表現得很溫和有禮，也會比較安靜；但在熟人面前，你則會全然放下防備，變得好健談，甚至嘮叨，擁有完全不同的一面。

C.同時看到

同時看到白衣少女和親吻的人，代表你是個心思很細膩的人，你的洞察力非常強，總是能敏銳地察覺到細節的變化和別人情緒上的波動，而迅速作出反應。在重要的事情上你會很堅持原則，但在小事上就很不喜歡計較，因此你的人緣很不錯。在別人眼中，你有著熱情開朗的形象，但其實你的內心是有點冷漠疏離的，寬容和友善禮貌只是你的一種面具，而警戒和焦慮才是你真實的內心感受。

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 性格, 真實個性, 印象

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