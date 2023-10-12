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每天喊窮？「6個重點」請牢記在心 讓你輕鬆變有錢

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▲▼每天喊窮？「6個重點」請牢記在心 。（圖／Unsplash）

▲想要有錢必須從生活習慣下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

物價一直漲，但就是薪水調升幅度不見起色？人人都在喊窮，認為這是存不下錢、買不到的原因，其實賺錢能力強並不代表你能存下錢，是日常生活中的小習慣才是決定是你是「有錢」的關鍵，以下6招請牢牢刻在心裡。

▲▼每天喊窮？「6個重點」請牢記在心 。（圖／Unsplash）

#只買合適的東西

周年慶最近打得火熱，買東西前先搞清楚自己需要且合適的東西，別為了便宜攤多而買，適合自己的才是最好的，這樣才能物盡其用，別買了就丟在一旁。

#領了薪水就存錢

記得先存錢才消費，每個月領到薪水第一件事就是把錢存下來，將固定儲蓄變成一種習慣，剩餘的錢才能來消費，而不是到了月底荷包空空才來抱怨存不到錢。

▲▼每天喊窮？「6個重點」請牢記在心 。（圖／Unsplash）

#重視每一筆小錢

別不把小錢當成一回事，小到跨行轉帳，大到隨手叫計程車，每筆小額的錢，累積起來都相當可觀，長期算下來也不是小數目，這筆錢或許有更好的用途。

#別隨便借錢

不要隨便借錢給別人，也不隨便和別人借錢，這是一種態度和自我的責任，如果借了第一次就會有第二次，有時候購物的分期付款其實也是變相借款的一種。

▲▼每天喊窮？「6個重點」請牢記在心 。（圖／Unsplash）

#增加收入方式

與其每天怨嘆著沒錢，不如振作起來想想如何增加賺錢的渠道，像是多的零散時間可以兼職、嘗試副業，甚至把手邊多的錢來投資理財，都可以讓你的收入更多元化。

#堅持投資自己

最好的投資就是投資自己，手邊有閒錢應做好個人長期的職業規劃，建議能持續學習相關知識和技能，讓自己更值錢。

關鍵字：

有錢, 經濟獨立, 理財, 致富

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