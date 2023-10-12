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營養師教吃「6大抗氧化食物」　吃對凍齡還能維持健康

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▲▼ 營養師教吃6大天然抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦6種常見的抗氧化食物，能幫助維持身體健康還能抗老養膚。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

不管是想有好肌膚、重視抗老保養的人，或是在意健康的人，一定都知道抗氧化的重要性，而有些食物富含抗氧化成分，不僅能幫助身體對抗自由基、保護細胞不被傷害，還能幫助養顏美容、延緩衰老。營養師谷傳玲就分享6大天然抗氧化食物，吃對讓你輕鬆凍齡，維持身體健康。

▲▼ 營養師教吃6大天然抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

＃藍莓

藍莓富含抗氧化的花青素，含量是紫色葡萄的3倍多，而花青素可以加速消滅自由基、延緩衰老。購買時建議挑選果肉飽滿的，如果還帶著白色的果粉，代表更新鮮。除了新鮮藍莓，也可以買冷凍藍莓，營養一樣好。

＃百分百番茄醬

番茄醬富含抗氧化的茄紅素，比起生的番茄，茄紅素含量更高，而且生物利用率也更高。建議挑選時要注意糖分和鈉含量，並且無額外添加過多成分的番茄醬。

▲▼ 營養師教吃6大天然抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

＃核桃

核桃富含抗氧化的多酚和黃醇等物質，可以幫助消滅自由基，有幫助保護淋巴細胞的作用，還具有一定的潛在抗癌作用。而核桃表面上有層薄膜不用特別去除，建議一起吃，因為核桃絕大部分的抗氧化成分都存在於薄膜中。

＃紫甘藍

紫甘藍（紫色高麗菜）富含抗氧化的花青素和硫代葡萄糖苷，但不論是用汆燙、蒸或炒等烹調方式，花青素都會損失，所以建議最好可生吃。除了可以與搭配其他蔬菜做成沙拉，也可以切成細絲，用醬油加上醋、蒜末、香油涼拌也很好吃。

＃黑巧克力

黑巧克力主要的抗氧化成分是黃烷醇，具有很強的抗氧化能力，而可可固形物的含量越高，黃烷醇的含量就越高，同時味道也就越苦。營養師建議，可以試試可可固形物含量在70%左右的黑巧克力，不至於太苦，又有一定程度的抗氧化成分。

▲▼ 營養師教吃6大天然抗氧化食物 。（圖／達志示意圖）

＃黑咖啡

最主要的抗氧化成分是綠原酸，綠原酸能夠抗氧化、抗發炎，還可以促進身體的代謝和促進脂肪的分解。

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關鍵字：

保養, 護膚, 飲食, 食物, 抗氧化, 抗老, 凍齡, 健康, 自由基, 營養師

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