伊能靜自封「第一油女」！55歲凍齡美肌靠4招「油敷保養法」

▲伊能靜的凍齡好狀態常讓網友敲碗保養秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜小紅書、微博

今年55歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。近來她就因自己很熱愛以油護膚自封「油女」，也分享除了前陣子網上很夯的「油敷法」，精華油的用處和用法還有很多，她就公開平時愛用的4個「用油小妙招」，大力推薦大家一定要試一試。

首先她先表示，皮膚細胞間有脂質成分，大部分都是油脂，所以皮膚是親油屬性，單純的補水有時候沒辦法達到很好的效果。而當她遇到怎麼補都很乾的時候，尤其是秋冬換季，她就會使用油敷法或以下4種用法來幫助修復角質層。

＃加入保養品和粉底中



白天可以把精華油加到妝前保養和粉底液裡，依照日常的程序保養、上妝，這樣可以讓妝感更加均勻透亮，妝容也會更加服貼持久。

＃敷臉



先將精華油輕薄地塗抹上全臉，把面膜紙放到熱水中泡開後，擰乾多餘水分並蓋在臉上溫敷3分鐘，透過溫度可以幫助加速美容油的吸收。

＃蒸臉搭配按摩



在熱水盆中滴入幾滴精華油，用蒸氣來蒸臉，讓精油成分跟著蒸汽深入舒張開的毛孔裡；接著再用按摩梳幫助疏通頸部和臉部的淋巴，在按摩前也可以再取一點精華油塗抹，幫助順滑按摩梳的移動；最後使用眼部專用的精華油塗抹眼周，她表示油質會更細膩，也比較不容易讓眼部長脂肪粒，再用按摩梳疏通眼部周圍的經絡，這樣一套按摩下來，晚上就會睡得特別好。

＃精簡油護膚



準備好精華油和熱毛巾，先噴上一層保濕噴霧或化妝水幫助肌膚油水平衡，接著塗上精華油並深度按摩臉部後，再上薄薄的一層油，用熱毛巾覆蓋在臉上，幫助肌膚徹底吸收精華油。拿下毛巾後，最後塗上眼霜和乳霜封存所有保養成分，就可以睡覺了。

最後她更加碼分享，現在還有出睡眠專用的精油，她喜歡點一些在頸部和手腕處，植物的天然香氣很療癒，讓人一聞就會想睡覺。