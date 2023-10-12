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太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待

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記者李薇／台北報導

昨天沒喝到星巴克買一送一的人不用擔心，因為還有機會擁有全新限定飲品，這次推出「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」，只要從即日起至10月31日止，參加活動答對問題，就有機會獲得限定飲品買一送一，簡直就是一路爽喝免費咖啡到月底，當然要揪親朋好友參加，伯朗咖啡每周一也都有買一送一優惠，真的太寵咖啡控。

▲星巴克,伯朗,咖啡,買一送一,。（圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG）

▲星巴克買一送一喝到月底。（圖／starbuckstw IG）

這次活動真的超佛系，只要解答賞秋派對通關密語，就能獲得星巴克專屬優惠，有秋日限定飲品或是職人咖啡等等買一送一的超殺折扣，不但可以喝到最新口味，只要挑選兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲品，其中一杯更是招待贈送，真的有夠佛系。

▲星巴克,伯朗,咖啡,買一送一,。（圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG） 

▲星巴克賞秋派對活動。（圖／starbuckstw IG）

值得注意的是，這次優惠券有兌換效期的限制，在答對題目、發券的兩天內都可以兌換，時間為早上11點至晚上8點，部分車道、機場等門市不適用，飲料限當場一次領取，但是天天都可以參加活動領券，每天都有不一樣的驚喜。

▲星巴克,伯朗,咖啡,買一送一,。（圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG） 

▲伯朗也有買一送一。（圖／mr.browncafe IG）

想要喝免費咖啡不難，持續關注品牌最新資訊，像是伯朗也同樣有優惠，在10月每周一持伯朗Lounge卡消費，全台灣的門市都有飲品買一送一，部分手沖精品咖啡、極品藍山等等不列入折扣，但仍然有許多品項可以選，真的很划算。

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關鍵字：

星巴克, 伯朗, 咖啡, 買一送一

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