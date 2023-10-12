fb ig video ETtoday search mobile

李英愛愛用保養換上軟萌包裝！櫻花粉、鵝黃色搪瓷有浮雕小花召喚少女心

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

限定美妝總是以具有設計感的包裝，讓女孩可以用親民的價格，同樣擁有設計師或是藝術家等級的收藏，以下就盤點多款厲害的絕美單品，讓人擺在桌上都有好心情。

＃后 重生秘帖 X MINJUKIM粉漾時光限定版

▲后,WHOO,蘭蔻,保養,彩妝,聯名。（圖／品牌提供）

后的重生秘帖早就是無人不知、無人不曉的經典保養，每年品牌也都會與各不同領域的藝術家合作，今年攜手新銳設計師MINJUKIM，把重生秘帖變得好可愛，真的是把各年齡層的少女心通通喚醒，仙氣的櫻花粉、軟嫩鵝黃色瓶身，躍上可愛黃色或粉色小花，搪瓷感的包裝質感滿分，連紙盒都換上可愛小花花，真的有夠療癒，裡面經典的拱辰、瓊玉、清心精萃成分，持續幫助肌膚抵抗老化，清爽質地一抹秒吸收，有感保養，奢寵肌膚。

＃蘭蔻 X 羅浮宮聯名限量彩妝

▲后,WHOO,蘭蔻,保養,彩妝,聯名。（圖／品牌提供）

羅浮宮一直都是巴黎著名地標，裡面收藏著的文化藝術底蘊，更是讓人流連忘返，這次同樣出身法國的蘭蔻也與羅浮宮聯名，設計出全系列別具物特色的藝術彩妝，連小黑瓶都換上精緻的雕塑設計圖騰，展現出高奢極致的藝術作品，很值得關注的眼影盤，運用帶有金屬光澤的粉紅、墨綠、粉橘等色調搭配，上面同時還有著浮雕的設計，粉質當然細膩服貼，可以打造出別具風采的妝容。

＃后 秘帖循環精華（夏舞彩帶版）

▲后,WHOO,蘭蔻,保養,彩妝,聯名。（圖／品牌提供）

韓系保養之中，前導精華一直擁有不可取代的地位，這一支身為后的賣座單品，與南韓抽象藝術家河泰任激盪出全新火花，在潔白無瑕的宮廷白瓷上面，運用亮麗的活力黃色、淺綠色彩帶交織，呈現出舞動的優雅姿態，河泰任說，「黃色是光芒，是燦爛的記憶與治癒人心的能量，亦或是思想的泉源，而淺綠色象徵著清新與心靈的平靜，白色則意味著最純潔的美好」；而這也是秘帖循環精華第10次換上限定包裝的作品，收藏別具意義。

►容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

►超準！想喝哪一杯飲料？測出你現階段的人生絆腳石

►一周有感提拉逆齡！在家也有沙龍級「還幼手技」5分鐘緊塑肌膚

 

關鍵字：

, WHOO, 蘭蔻, 保養, 彩妝, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待

太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

超帥行李箱4000元有找！精省出國周年慶入手最划算 中秋吃太多變胖！「肉肉女星」趙露思、虞書欣減肥法　瘦到S曲線秘訣公開 范冰冰粉紅「水母裝」登釜山電影節　Krystal少項鍊意外變太平洋寬肩 雙眼酸澀浮腫？超簡單技法1分鐘放大2倍、輕鬆舒緩壓力 聖誕彩妝／嬌蘭蜜粉球野性回歸太期待！好氣色金緻頰彩盤打造戀愛顏 張員瑛齊瀏海、長直髮登機有夠可愛！絕美長腿細到併不攏超誇張 眼下、下巴好多小顆粒？皮膚科醫師4步驟還你平滑零毛孔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面