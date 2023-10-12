李英愛愛用保養換上軟萌包裝！櫻花粉、鵝黃色搪瓷有浮雕小花召喚少女心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

限定美妝總是以具有設計感的包裝，讓女孩可以用親民的價格，同樣擁有設計師或是藝術家等級的收藏，以下就盤點多款厲害的絕美單品，讓人擺在桌上都有好心情。

＃后 重生秘帖 X MINJUKIM粉漾時光限定版

后的重生秘帖早就是無人不知、無人不曉的經典保養，每年品牌也都會與各不同領域的藝術家合作，今年攜手新銳設計師MINJUKIM，把重生秘帖變得好可愛，真的是把各年齡層的少女心通通喚醒，仙氣的櫻花粉、軟嫩鵝黃色瓶身，躍上可愛黃色或粉色小花，搪瓷感的包裝質感滿分，連紙盒都換上可愛小花花，真的有夠療癒，裡面經典的拱辰、瓊玉、清心精萃成分，持續幫助肌膚抵抗老化，清爽質地一抹秒吸收，有感保養，奢寵肌膚。

＃蘭蔻 X 羅浮宮聯名限量彩妝

羅浮宮一直都是巴黎著名地標，裡面收藏著的文化藝術底蘊，更是讓人流連忘返，這次同樣出身法國的蘭蔻也與羅浮宮聯名，設計出全系列別具物特色的藝術彩妝，連小黑瓶都換上精緻的雕塑設計圖騰，展現出高奢極致的藝術作品，很值得關注的眼影盤，運用帶有金屬光澤的粉紅、墨綠、粉橘等色調搭配，上面同時還有著浮雕的設計，粉質當然細膩服貼，可以打造出別具風采的妝容。

＃后 秘帖循環精華（夏舞彩帶版）

韓系保養之中，前導精華一直擁有不可取代的地位，這一支身為后的賣座單品，與南韓抽象藝術家河泰任激盪出全新火花，在潔白無瑕的宮廷白瓷上面，運用亮麗的活力黃色、淺綠色彩帶交織，呈現出舞動的優雅姿態，河泰任說，「黃色是光芒，是燦爛的記憶與治癒人心的能量，亦或是思想的泉源，而淺綠色象徵著清新與心靈的平靜，白色則意味著最純潔的美好」；而這也是秘帖循環精華第10次換上限定包裝的作品，收藏別具意義。