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郭書瑤預告金鐘戰袍會收斂喊話「不要期待」　韋禮安獻台北時裝周初體驗

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記者鮑璿安／台北報導

台北時裝周SS24開幕秀11日晚間於松山文創園區1號倉庫舉辦，今年以《青•春》為主題，藝人郭書瑤、韋禮安、邱鋒澤等人前來看秀，而郭書瑤入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，這次看秀順道來選紅毯戰袍，她更謙虛預告今年會比較收斂，讓大家可以不用這麼期待。

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲郭書瑤此次演繹台灣設計師品牌JUST IN XX鏈條元素西裝外套 。（圖／官方提供）

郭書瑤此次演繹台灣設計師品牌JUST IN XX鏈條元素西裝外套，她說原先很擔心這設計感自己撐不住，尤其是個頭比較嬌小會害怕墊肩元素，不過嘗試後發現效果驚喜，自己很喜歡這身造型。郭書瑤今年以實境節目《哈囉！毛小孩》入圍本屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」，對此她謙虛表示：「我人生中沒有想過會以主持入圍，有入圍就很幸運了。」金鐘戰袍是否已經選好？郭書瑤妙答，「還沒有，這次應該會比較收斂，不用那麼期待，等下看秀看看是否有靈感。」

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲韋禮安自嘲私下穿著比較少有設計感 。（圖／官方提供）

韋禮安同樣穿著JUST IN XX現身，他是台北時裝周新面孔，頭一次看秀心情很期待，他特別提到，周裕穎設計師的剪裁俐落自己很喜歡，有種年輕潮流的感覺，他幽默說私底下穿著會再少一些設計感，最常搭配的單品是手錶和耳機。

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲oqLiq使用漫畫手繪元素，將立體風格轉化為二次元 。（圖／官方提供）

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲JUST IN XX設計師周裕穎以《獸鎖精神病院 So Soul MAD House》訴說「AI」科技也無法運算的奇幻時裝秀 。（圖／官方提供）

開幕秀邀請6組設計師各自詮釋青少年喜愛的元素，包括(A)crypsis®、.67ARROW、ANOWHEREMAN、oqLiq、PLATEAU STUDIO以及JUST IN XX，當中不乏數位印花、編織材料的相互碰撞，oqLiq使用漫畫手繪元素，將立體風格轉化為二次元；JUST IN XX設計師周裕穎以《獸鎖精神病院 So Soul MAD House》訴說「AI」科技也無法運算的奇幻時裝秀。

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲ 開幕秀設計師(A)crypsis®設計師張義宏、.67ARROW設計師Max謝沛辰 、oqLiq設計師洪琪、PLATEAU STUDIO品牌代表嘉新、ANOWHEREMAN設計師Liao及Anthony、塗鴉藝術家REACH、JUST IN XX設計師周裕穎合照。（圖／官方提供）

關鍵字：

郭書瑤, 韋禮安, 台北時裝周

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