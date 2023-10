郭書瑤預告金鐘戰袍會收斂喊話「不要期待」　韋禮安獻台北時裝周初體驗

記者鮑璿安/台北報導

台北時裝周SS24開幕秀11日晚間於松山文創園區1號倉庫舉辦,今年以《青•春》為主題,藝人郭書瑤、韋禮安、邱鋒澤等人前來看秀,而郭書瑤入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」,這次看秀順道來選紅毯戰袍,她更謙虛預告今年會比較收斂,讓大家可以不用這麼期待。





▲郭書瑤此次演繹台灣設計師品牌JUST IN XX鏈條元素西裝外套 。(圖/官方提供)

郭書瑤此次演繹台灣設計師品牌JUST IN XX鏈條元素西裝外套,她說原先很擔心這設計感自己撐不住,尤其是個頭比較嬌小會害怕墊肩元素,不過嘗試後發現效果驚喜,自己很喜歡這身造型。郭書瑤今年以實境節目《哈囉!毛小孩》入圍本屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」,對此她謙虛表示:「我人生中沒有想過會以主持入圍,有入圍就很幸運了。」金鐘戰袍是否已經選好?郭書瑤妙答,「還沒有,這次應該會比較收斂,不用那麼期待,等下看秀看看是否有靈感。」

▲韋禮安自嘲私下穿著比較少有設計感 。(圖/官方提供)

韋禮安同樣穿著JUST IN XX現身,他是台北時裝周新面孔,頭一次看秀心情很期待,他特別提到,周裕穎設計師的剪裁俐落自己很喜歡,有種年輕潮流的感覺,他幽默說私底下穿著會再少一些設計感,最常搭配的單品是手錶和耳機。

▲oqLiq使用漫畫手繪元素,將立體風格轉化為二次元 。(圖/官方提供)

▲JUST IN XX設計師周裕穎以《獸鎖精神病院 So Soul MAD House》訴說「AI」科技也無法運算的奇幻時裝秀 。(圖/官方提供)

開幕秀邀請6組設計師各自詮釋青少年喜愛的元素,包括(A)crypsis®、.67ARROW、ANOWHEREMAN、oqLiq、PLATEAU STUDIO以及JUST IN XX,當中不乏數位印花、編織材料的相互碰撞,oqLiq使用漫畫手繪元素,將立體風格轉化為二次元;JUST IN XX設計師周裕穎以《獸鎖精神病院 So Soul MAD House》訴說「AI」科技也無法運算的奇幻時裝秀。

▲ 開幕秀設計師(A)crypsis®設計師張義宏、.67ARROW設計師Max謝沛辰 、oqLiq設計師洪琪、PLATEAU STUDIO品牌代表嘉新、ANOWHEREMAN設計師Liao及Anthony、塗鴉藝術家REACH、JUST IN XX設計師周裕穎合照。(圖/官方提供)