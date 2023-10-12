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黃偉晉愛美遇鏡子就照　戴CITIZEN錶添帥度

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▲▼ 黃偉晉出席Citizen 。（圖／公關照）

▲黃偉晉自招注重外貌，佩戴CITIZEN新錶展型男風格。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今舉辦千彩之海限定款腕錶發表會，呈現5款採用FUJIFILM印刷技術於可回收材質製成面盤展現如海洋般藍綠色的錶款，並邀男星黃偉晉示範靈感源自海地洞窟的AT8188-64L光動能全球電波對時腕錶，展現型男風格，他自招愛漂亮，凡遇到車窗、餐廳鏡子等處，都不會錯過照照自己模樣的機會，最在意的地方是頭髮，他說：「我最注重頭髮，沒辦法忍受瀏海黏在額頭上！」

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲黃偉晉今佩戴CITIZEN AT8188-64L腕錶，採雙層錶盤設計詮釋於海底洞窟內仰望海平面時的斑斕美景，55,800元。

2023年是黃偉晉的豐收年，他已完成金曲獎紅毯主持任務，近期推出新單曲《伴》，還以《哈囉！毛小孩》入圍本屆金鐘益智及實境節目主持人獎，緊接著11月4、5日將到香港舉辦個人演唱會，行程滿檔，他透露犒賞自己的方法就是購物，偶爾會買高單價精品犒賞自己，他曾考慮一款CITIZEN腕錶許久，未料竟以生日禮物形式出現在他身邊，讓他樂不可支，也成為最常戴的錶款。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波對時腕錶CB0215-18L，搭配ECOPET®再生材料製作的黑色錶帶，35,800元。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN BN0166-01L光動能錶藍綠雙色調錶圈與面盤，發想自波光粼粼的海面，16,800元。

今黃偉晉所戴的CITIZEN AT8188-64L光動能全球電波對時腕錶，為CITIZEN展現海洋魅力之作，面盤採用FUJIFILM公司生產的結構色印刷技術，有別於傳統墨水染色，結構色墨水利用油墨內的微細結構反射不同波長的光，產生絢爛斑斕效果，更能展現海洋在光影交錯之下的光影美感。另外4款新作分別為俯瞰海洋角度的CB0215-18L大三針錶、藍綠錶圈的BN0166-01L潛水錶，以及運用實驗室培育鑽石象徵海洋泡泡的ES9460-61L女錶、個性矩形錶殼的W5591-60L女錶。5款新錶的面盤均以可回收材質製作，是品牌保護環境的具體實踐。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN ES9460-61L光動能女錶點綴實驗室培育鑽石，38,900元。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN矩形錶殼設計的EW5591-60L光動能女錶，17,800元。

Seiko自2018年起也致力於推廣海洋保護計畫，去年起與創辦於花蓮的黑潮海洋文教基金會合作、並支援「海洋綠洲：東海岸鯨類保育計畫」的贊助計畫，並特別推出3款Seiko Prospex「Save the Ocean」錶款，面盤呈現藍色海洋漸層色調，輔以波浪圖案，喚起大眾對海洋保育的重視。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」錶款SRPK01K1（左起）21,000元，SPB375J1 錶38,800元，SRPJ93K1錶20,500元。（圖／Seiko提供）

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關鍵字：

CITIZEN, 黃偉晉, Seiko

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