fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／香奈兒長項鍊變腳鍊超時髦　當腰鍊也無違和感

>

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴香奈兒Les Infinis de Camélia長項鍊，未經調節長度是最經典的戴法。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一件白T恤或一件白襯衫，配上長項鍊很有型，開創時尚典範的嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典形象，正是以長項鍊點綴穿搭。時至今日，香奈兒（CHANEL）珠寶持續設計長項鍊，無論最簡潔的單圈、創造層次感的繞雙圈佩戴法都時髦，甚至可發揮創意當腰鍊、纏繞多圈作為腳鍊，創造無限可能。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒Les Infinis de Camélia山茶花可轉換式長項鍊，變化多端。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲將香奈兒長項鍊扣環固定於胸前變成Y字領帶式長鍊，是最常見的轉化方式。

香奈兒Les Infinis de Camélia山茶花項鍊與彗星長項鍊均是未經調節單戴即吸睛之作，但想戴出新意也不難，只要將長項鍊扣環固定於胸前即可變身為Y字鍊，化身為領帶式長鍊帥氣又率性，抑或將長項鍊繞兩圈後再扣上扣環，形成疊戴樣式的Y字鍊；而最簡易的變化方式，是直接將長項鍊繞成雙圈佩戴，或反戴讓漂亮的山茶花或彗星圖案落在美背上吸睛。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲亦可將香奈兒山茶花長項鍊於頸項繞兩圈後扣上，形成疊戴效果的Y字項鍊。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲穿露背裝時讓香奈兒彗星長鍊落在美背上，也很吸睛。

突破長項鍊戴於頸部的限制，香奈兒提出了更時髦的穿搭法，不妨嘗試將長項鍊繞於腰際並以扣環固定作為腰鍊使用，能為秋冬暗色調的褲裝增添亮點；更大膽是將長項鍊纏繞多圈當手鍊或腳鍊，多層次交疊必定成為目光焦點。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒彗星長項鍊當腰鍊使用很時髦。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒山茶花長鍊變身為多層次手鍊。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲將香奈山茶花長項鍊纏繞多圈當腳鍊勢必成為目光焦點。

以珍珠聞名於世的MIKIMOTO，也有豐富的長項鍊可供選擇，除了時尚迷第一聯想的珍珠長鍊，亦有結合個性鍊結與圓潤珍珠的個性設計，旗下Moon Dew系列長項鍊以純銀勾勒露珠輪廓再點綴日本Akoya珍珠，可依造型輕鬆轉化成Y字鍊佩戴，風格年輕時尚。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Moon Dew系列珍珠墜鍊純銀鍊結搭配日本Akoya珍珠，67,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Moon Dew系列珍珠長鍊可轉化成Y字鍊。

►貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味

► 貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身

關鍵字：

亮珠寶, CHANEL, 香奈兒, MIKIMOTO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

風・Luxury／致敬日本首款國產錶　Seiko 7款紀念錶秀紅字

風・Luxury／致敬日本首款國產錶　Seiko 7款紀念錶秀紅字

G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶

G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶

瑞士天文台認證錶不到3萬！　天梭復刻錶太誘人 「錶王」百萬女錶讓男星趨之若鶩　潘瑋柏、馬克華柏格撞同款 賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝 Lisa自揭瘋馬秀露臀火辣照　X字遮點透視內衣粉絲買得到 亮・珠寶／婚戒品牌搶占百億婚嫁商機　繩結鑽戒設計感取勝 Jennie卸香奈兒華服換迪士尼裝　童心大發遊樂園 G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面