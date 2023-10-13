亮・珠寶／香奈兒長項鍊變腳鍊超時髦　當腰鍊也無違和感

▲模特兒佩戴香奈兒Les Infinis de Camélia長項鍊，未經調節長度是最經典的戴法。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一件白T恤或一件白襯衫，配上長項鍊很有型，開創時尚典範的嘉柏麗·香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典形象，正是以長項鍊點綴穿搭。時至今日，香奈兒（CHANEL）珠寶持續設計長項鍊，無論最簡潔的單圈、創造層次感的繞雙圈佩戴法都時髦，甚至可發揮創意當腰鍊、纏繞多圈作為腳鍊，創造無限可能。





▲香奈兒Les Infinis de Camélia山茶花可轉換式長項鍊，變化多端。





▲將香奈兒長項鍊扣環固定於胸前變成Y字領帶式長鍊，是最常見的轉化方式。

香奈兒Les Infinis de Camélia山茶花項鍊與彗星長項鍊均是未經調節單戴即吸睛之作，但想戴出新意也不難，只要將長項鍊扣環固定於胸前即可變身為Y字鍊，化身為領帶式長鍊帥氣又率性，抑或將長項鍊繞兩圈後再扣上扣環，形成疊戴樣式的Y字鍊；而最簡易的變化方式，是直接將長項鍊繞成雙圈佩戴，或反戴讓漂亮的山茶花或彗星圖案落在美背上吸睛。

▲亦可將香奈兒山茶花長項鍊於頸項繞兩圈後扣上，形成疊戴效果的Y字項鍊。





▲穿露背裝時讓香奈兒彗星長鍊落在美背上，也很吸睛。

突破長項鍊戴於頸部的限制，香奈兒提出了更時髦的穿搭法，不妨嘗試將長項鍊繞於腰際並以扣環固定作為腰鍊使用，能為秋冬暗色調的褲裝增添亮點；更大膽是將長項鍊纏繞多圈當手鍊或腳鍊，多層次交疊必定成為目光焦點。





▲香奈兒彗星長項鍊當腰鍊使用很時髦。





▲香奈兒山茶花長鍊變身為多層次手鍊。





▲將香奈山茶花長項鍊纏繞多圈當腳鍊勢必成為目光焦點。

以珍珠聞名於世的MIKIMOTO，也有豐富的長項鍊可供選擇，除了時尚迷第一聯想的珍珠長鍊，亦有結合個性鍊結與圓潤珍珠的個性設計，旗下Moon Dew系列長項鍊以純銀勾勒露珠輪廓再點綴日本Akoya珍珠，可依造型輕鬆轉化成Y字鍊佩戴，風格年輕時尚。



▲MIKIMOTO Moon Dew系列珍珠墜鍊純銀鍊結搭配日本Akoya珍珠，67,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲MIKIMOTO Moon Dew系列珍珠長鍊可轉化成Y字鍊。

