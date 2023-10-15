aespa同款洞洞鞋萌度超標、H＆M再掀華麗風　下半年話題聯名通通買單

文／美人圈

2023下半年話題聯名可以說是一波接著一波，完全沒有要放過各位荷包的意思！本篇再度網羅近期討論度極高的全新聯名，包括：KENZOＸLEVI’S、H&MＸRabanne等，未開賣就搶先在時尚圈投下超強震撼彈，一起來看看有哪些上榜吧！

2023下半年話題聯名

1：KENZOＸLEVI’S

KENZO和LEVI’S®2023秋季膠囊系列是藝術總監NIGO為KENZO打造的首次跨品牌合作，將巴黎時裝屋與美式風格服飾的文化傳統完美融合！這次聯名牛仔系列由NIGO和LEVI’S®共同設計推出，包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，體現了NIGO入主KENZO後所拓展的REAL TO WEAR時尚視角。KENZOＸLEVI’S亦推出多款無性別牛仔外套、T恤、吊帶褲等，男女都能駕馭出自己的潮酷態度，10月6日於KENZO限定門市販售，務必把握機會搶購！

▲KENZOＸLEVI’S台灣限定販售據點：微風信義、微風本館及高雄義享。（圖／KENZO提供）

▲（左）KENZOＸLEVI’S水洗藍雙面單寧派克外套，NT$32,800、（右）KENZOＸLEVI’S水洗藍單寧吊帶褲 ，NT$21,800。（圖／KENZO提供）

2：H&MＸRabanne

向來超懂聯名的H&M繼先前與Mugler合作引爆搶購，這回驚喜攜手法國時裝品牌Rabanne推出全新設計師聯名系列同樣是吸睛度爆表！品牌Rabanne起源於已故創始人Paco Rabanne於20世紀60年代的劃時代創作，以突破性的設計理念一舉成為法國時尚領域的開拓者。自2013年以來，Rabanne在現任創意總監Julien Dossena的執掌下再次煥發全新光彩。而本次Rabanne H&M設計師聯名系列包含女裝、男裝、配件及家居精選，並將於11月9日在H&M台北微風松高店及線上商店限量發售。

▲（左）台灣時尚KOL莫莉搶先演繹璀璨華麗的Rabanne H&M設計師聯名系列；（右）Rabanne創意總監Julien Dossena＆H&M女裝設計負責人兼創意顧問Ann-Sofie Johansson。（圖／H&M提供）







3：IAB STUDIOＸCARHARTT WIP

工裝控們集體尖叫！今年秋冬，Carhartt WIP首次與首爾設計團隊及品牌IAB Studio打造聯乘工裝系列，靈感來自不同創意藝術領域的IAB Studio成員，集結藝術家、音樂人及作家等代表的創作力量，採用破格視覺色調、獨特的剪裁輪廓等細節，重新詮釋經典的Carhartt WIP工裝時尚！本次一共推出9件奪目精品，包括IAB OG Chore Coat、IAB Active Jacket和IAB Detroit Jacket等色彩重塑經典外套，採用標誌性Dearborn帆布製作，配置重新處理的工裝服直紋內裡，提供秋冬保暖舒適的街頭穿著感。

▲IAB STUDIOＸCarhartt WIP 聯乘工裝系列。（圖／ CARHARTT WIP提供）

▲IAB OG Active Jacket。（圖／Beauty美人圈拍攝、CARHARTT WIP提供，下同）

帆布工作圍裙以鮮艷撞色版塊口袋及編織肩帶為主要亮點。除此之外，系列配備雙方品牌LABEL及專屬的工作卡ID CARD口袋作點綴，致敬傳統工裝服細節 ; 灰色衛衣套裝及6-PANEL帆布帽，演繹日常服實用與創意的絕佳配合！IAB STUDIOＸCarhartt WIP聯乘工裝系列於10／7在Carhartt WIP台北旗艦店及雙方品牌官網正式發售，準備好開搶呀！

4：UNIQLOＸCOMPTOIR DES COTONNIERS

作為聯名王者的UNIQLO繼先前編輯整理出的KAWS、Uniqlo:C等爆款聯名，近期再度與法國當代時尚品牌COMPTOIR DES COTONNIERS打造2023秋冬聯名系列。此次集結了多款簡約而不失品味的百搭單品，可以輕鬆融入任何衣櫃中！必須入手的肯定有優雅輪廓的絨面打褶寬褲，採用蓬鬆的編織織法並結合法式時尚經典條紋圖案的特級小羊毛毛衣，以及100%純棉丹寧材質所打造的錐形牛仔褲等，每一款的設計都很低調，但卻暗藏細節巧思，相互混搭都零失敗！UNIQLOＸCOMPTOIR DES COTONNIERS將於10／20正式發售（絨面打褶寬褲9／25全台店舖先行開賣！）。

▲UNIQLOＸCOMPTOIR秋冬聯名系列。（圖／UNIQLO提供）

▲（左）UNIQLOＸCOMPTOIR DES COTONNIERS雙面織紋大衣，NT$4,990、（右）UNIQLOＸCOMPTOIR DES COTONNIERS特級小羊毛POLO針織衫，NT$1,290。（圖／UNIQLO提供）

5：aespa X CROCS

CROCS簡直是爆款製造機，除了還未開賣就衝上熱搜的Simone Rocha聯名款，近期又找來韓國大熱女團aespa合作一款萌度超標的聯名洞洞鞋！以浪漫薰衣草紫和寶寶藍為主調，漸層設計超搶鏡，搭配彩色毛絨絨後跟鞋帶以及專屬aespa的特殊造型鞋扣加持，厚實大底還能拉長腿部比例，哪個女孩看到不心動，冬天穿上它，簡單配個小白襪就很出彩，CROCS台北101店獨家首賣，心儀偶像同款真的必須get。

▲CROCS與aespa聯名推出超萌洞洞鞋！（圖／IG@crocs.tw、IG@aespa_official）





6：SANDROＸWRANGLER

SANDRO本次找來號稱世界三大牛仔褲品牌之一的WRANGLER合作，一共推出十款奪目單品，包括三款從70年代牛仔造型取材的外套連長褲套裝，從平頂鉚釘、袋蓋縫邊、W形口袋明線裝飾， 以至WRANGLER標誌真皮標籤和第五個褲袋等細節，無不體現WRANGLER的獨特設計元素。第一套以咖啡色羊毛聚酯纖維打造，另外兩套則以呈現不同深淺靛藍色的褪色牛仔布製成。系列也帶來兩款衛衣和兩款棉質T恤，提供黑色和杏色選擇，並繡上WRANGLER彩虹標誌。

▲SANDRO與WRANGLER合作推出十款單品。（圖／SANDRO提供，下同）

▲（左）SANDRO HOMME_WRANGLER杏色短袖上衣，NT$3,990、（右）SANDRO HOMME_WRANGLER牛仔長袖外套，NT$11,290。

值得一提的還有，WRANGLER與SANDRO堅持以可持續的方式打造每款限量設計，例如咖啡色羊毛聚酯纖維外套連長褲套裝便使用50%回收聚酯纖維，支持循環生產過程，從而限制對環境的影響，光是這點就必須支持。且SANDRO ＸWRANGLER風格百搭，男女皆宜，非常適合情侶一同入手！

▲（左）SANDRO HOMME_WRANGLER咖啡色牛仔布長袖外套，NT$15,490、（右）SANDRO HOMME_WRANGLER刷色牛仔長褲，NT$7,890 。

7：RIMOWAＸTiffany &Co.

RIMOWAＸTiffany & Co.可以號稱是2023下旬的最強聯名黑馬，包含珠寶收納箱 、登機箱與迷你箱等三款全新作品，絕美顏值讓人想全部包起來。除了注入招牌Tiffany Blue®色調，最大亮點在於「Rock Cut」工藝致敬Tiffany & Co.的傳奇設計，鑽石切面圖案與RIMOWA標誌性鋁鎂合金材質完美融合，整體奢華度爆表。

▲RIMOWAＸTiffany&Co.限量聯名系列珠寶收納箱，NT$159,300。（圖／RIMOWA，下同）

▲（左）RIMOWAＸTiffany& Co.限量聯名系列登機箱，NT$118,500、（右）RIMOWAＸTiffany &Co.限量聯名系列迷你箱，NT$73,500。

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