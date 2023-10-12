不到300元就可以輕鬆捲翹睫毛！CP值超高、不暈染神器當然必收

記者李薇／台北報導

想要擁有放大的眼神，睫毛膏絕對是關鍵，近年不流行假睫毛的濃厚妝感，自然的睫毛更成為主流，想要刷出好看，不落漆的睫毛膏，以下這幾支絕對要Pick！

＃CANMAKE 睫毛復活液，售價295元

開架「CP值之王」CANMAKE向來不會讓人失望，這款早就是美妝版紅透半邊天的睫毛復活液，從透明款、黑色，開始陸陸續續出到奶棕色、酒紅色等等，雖然說是復活液的感覺，但其實跟睫毛膏沒什麼兩樣，尤其是後續出的彩色款，更是直接使用妝感都很不錯，加上梳子狀的刷頭，針對亞洲女性細小的睫毛，可以輸梳到最根部，並且無限拉長，加上幾乎沒有太多纖維的成分，使用起來不糾結，學生族包色都很可以。

＃艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏，售價620元

艾杜紗自從全面改版更新之後，風格淡雅又文青，真的受到很多年輕族群喜愛，這款睫毛膏系列也真的很好用，不僅顏色大膽多元，使用起來飽和度也頗不錯，但卻不會過於誇張的調色，新手也可以輕鬆使用，而且刷上睫毛完全不會塌下來，捲翹效果相當好，持妝度也表現得很不錯，不會動不動就變黑眼圈暈開，個人覺得比較遺憾的部分，就是刷頭仍然還是比較偏大，使用的時候要稍微注意不要刷到眼皮。

＃KISS ME 瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏，售價459元

KISS ME花漾美姬系列的睫毛膏也是殿堂級的產品，這次針對日本的流行趨勢，推出裸粉棕的色調，用起來顏色算是相當飽和，裸粉的柔美感是有的，但是不會過於誇張，因為顏色還算是比較淡雅，不會過於強烈，刷起來也是比較偏根根分明的妝效，濃密效果比較不會很強，捲翹的持久度算是還不錯，晚上會稍微有一點點的下垂，建議可以在上妝的時候把睫毛夾翹一點，出油之後妝感會更加自然。