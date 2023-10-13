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《雲之羽》最正女配23歲曬包不手軟　香奈兒、LOEWE私下精品收藏公開

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文／美人圈

陸劇《雲之羽》近期討論度超高，其中令全網沸騰的一幕便是由配角丞磊和盧昱曉「夜色尚淺」CP的溫泉沐浴名場面，也讓二人人氣直接輾壓主角虞書欣與張凌赫！年僅23歲的盧昱曉不但憑藉女二「上官淺」一角狂漲超過40萬粉絲，被喻為是淡顏系美人的她，長相舒服、氣質出眾，讓人一眼就難忘。作為時尚圈新寵兒，盧昱曉私下包櫃相當精彩，年紀輕輕就擁有你、我都夢寐以求的爆款精品包，以下也整理出8款，一起來看看上官淺的挑包品味吧！

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陸劇《雲之羽》近期討論度超高。（圖／weibo@雲之羽官博） 

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲盧昱曉憑藉女二「上官淺」一角狂漲超過40萬粉絲。（圖／weibo@盧昱曉）

《雲之羽》盧昱曉精品包收藏

1、LOEWE Squeeze米白色納帕小羊皮小款肩背包

LOEWE Squeeze肩背包可以說是品牌2023秋冬最強新力軍，柔軟納帕小羊皮經特別研發觸感極其幼滑，在包口位置形成精緻皺褶，賦予獨特形態營造垂墜感。包款無內裡設計更加輕巧，搭配內部拉鏈口袋及底部皮革滾邊等細節，專屬甜甜圈鏈條和可拆除的Anagram金屬圓球賦予奢華感，一包滿足手拎、肩背或是斜背等多元背法，直接搶先預訂下一咖爆款包C位啦！

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲LOEWE Squeeze米白色納帕小羊皮小款肩背包，NT$130,000。（圖／weibo@盧昱曉、LOEWE）

2、CELINE亮面牛皮革迷你型CLAUDE手袋

迷你包在2023秋冬依舊火熱，而這款連BLACKPINK Lisa都搶帶貨的CELINE亮面牛皮革迷你型CLAUDE手袋，盧昱曉自然也跟上了！精巧小方包輪廓讓人完全忽略它內容量只能塞得下口紅或耳機（可以裝得下可愛就夠了），搭配中央識別度超高的TRIOMPHE金屬扣環，背上身自帶低調高級氛圍，絕對要收一咖！

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲CELINE亮面牛皮革迷你型CLAUDE手袋，NT$45,500（圖／weibo@盧昱曉、CELINE）

3、Bottega Veneta迷你Cobble肩背包

可別以為盧昱曉只懂收時下熱門新包，身為內行人，她也悄悄入手Bottega Veneta最新迷你Cobble肩背包！Cobble採用Padded Intreccio皮革工藝製作而成，正面翻蓋設計搭配皮革寬肩帶，簡約又具型格，日常可上肩或手提，中性魅力不分男女都能駕馭，非常適合買來當作情侶包共用。

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲Bottega Veneta迷你Cobble肩背包，NT$123,900。（圖／小紅書@盧昱曉、Bottega Veneta）

4、GUCCI GG Marmont肩背包

同樣是GUCCI櫃上長年熱賣款，GG Marmont肩背包憑藉獨特特色被許多時尚網站評選為「IT Bag」，就連盧昱曉私下都愛不釋手！GUCCI GG Marmont肩背包以波浪紋絎縫皮革製成，其材質柔軟、耐用，具有光滑質感，日常保養也不用花費太多心思。正面搭配指標性雙G扣飾，以及個性鏈背帶，加上配色和面料選擇多元，因此成為不少女孩初入精品包的首選！

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲GUCCI GG Marmont肩背包。（圖／小紅書@盧昱曉、GUCCI）

5、Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋

想不到盧昱曉私下也是名符其實的Miu Miu Girl！手上這款Wander Matelassé手袋圓潤立體的半月型包身配上金色miu miu徽標字樣超吸睛，且粉嫩櫻花色更是本季最Hot的代表色，小小一咖就很能裝，兼顧顏值和性能，真的沒有不收的理由耶。

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲Miu Miu Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋，NT$82,000。（圖／小紅書@盧昱曉、Miu Miu）

6、Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋

Miu Miu今年在搶攻荷包上可是沒再讓，話題包款一個接著一個出，其中也包含盧昱曉手拎的Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋！擁有27公分寬度的長型設計可以輕而易舉容納長夾，Matelassé圖案呈現出精緻而質感豐富的立體效果，搭配品牌金屬字樣加持，整體相當耐看百搭。

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋，NT$97,000。（圖／小紅書@盧昱曉、Miu Miu）

7、CHANEL鏈子小包

女孩都夢想的CHANEL，盧昱曉也早早就到手了！這款鏈子小包出自香奈兒Métiers d'art工坊系列，注入品牌經典元素菱格紋縫線、皮革金屬交織的皮穿鏈等細節，中間鑲有珍珠雙C Logo裝飾更顯優雅氣質，當作晚宴包跑趴直接成為眾所矚目的焦點。

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲CHANEL鏈子小包，NT$171,600。（圖／weibo@盧昱曉、CHANEL）

8、LOEWE迷你Flamenco手拿包

最後一款來自LOEWE的迷你Flamenco手拿包也是時髦女孩必收入門款，迷你版本以納帕小牛皮製成，搭配抽繩收緊設計和標誌性的打結，隨性拿在手上就散發氣場，最重要的是，Flamenco容量能輕易裝下大多數型號的手機（最大6.1 吋）直接一掃小包不耐裝印象。

▲盧昱曉 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲LOEWE迷你Flamenco手拿包，NT$69,000。（圖／weibo@盧昱曉、LOEWE）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 雲之羽, 盧昱曉, 精品

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