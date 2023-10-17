虞書欣「女刺客」妝容分析！甜妹擁有清冷感靠4招　一眉型自然減齡

文／美人圈

新生代流量擔當虞書欣憑藉新作《雲之羽》再度衝上熱搜寶座，飾演雲為衫的她不僅台詞、神情和表情都符合人設，細膩演技更是讓觀眾直接掉進她強大的魅力中！可別以為虞書欣只是為了角色瘦身那麼簡單，要想營造出雲為衫那種女刺客生人勿近的高冷大美人氣息，「妝容造型」也是一大要點。如何從原本《蒼蘭訣》的甜妹小蘭花變身《雲之羽》自帶氛圍感的雲為衫，以下幾點必須筆記。

▲（左）虞書欣飾演《蒼蘭訣》可愛甜美的小蘭花、（右）《雲之羽》清冷美人雲為衫！（圖／weibo@蒼蘭訣官博、@雲之羽官博，下同）



虞書欣《雲之羽》妝容造型分析

1：髮型&髮色

有認真追劇的粉絲不難發現虞書欣在兩部劇「髮型」上的不同！為突顯《蒼蘭訣》小蘭花天真活潑的性格，髮色也以比較淺的棕色搭配空氣感齊瀏海，視覺上減齡俏皮、很有輕盈感，再搭配小髮飾點綴，可愛到想抱緊處理。但反之《雲之羽》雲為衫的髮型是很飽滿的頭包臉效果，沒有額外的細碎髮，顯瘦又貼合臉型的八字瀏海散發出成熟風範，且兩側鬢角對臉型修飾效果極佳，瞬間Get精緻小V臉！當然，虞書欣黝黑髮色也大大增加沉穩幽深的氛圍，完美發揮了角色冷豔氣質。

（上）《蒼蘭訣》小蘭花 vs.（下）《雲之羽》雲為衫髮型對比

2：底妝乾淨無暇

虞書欣在《雲之羽》的「清冷氧氣妝」根本男女通殺、百看不厭，這種妝容強調自然，臉部一定要保持平整乾淨，痘痘瑕疵、黑眼圈等盡量以最少的粉量重點遮瑕，才能透出清冷仙女氛圍。此外，粉底建議選擇偏霧光或是光澤款的類型，以少量多次的方式慢慢疊加，才會有媽生好肌膚的感覺。日常嘗試這種底妝可以在粉底中混和些許定妝噴霧，加強整體持妝效果，就能整天集仙氣與疏離感於一身！

▲虞書欣在《雲之羽》的清冷氧氣妝。（雲之羽官博、IG@estheeerrrrr，下同）

想要讓底妝看起來像虞書欣一樣清透服貼、不浮粉就必須有好的肌膚底子，因此建議前一天晚上敷面膜為肌膚補足水分，隔天上妝才能看起來亮白Q彈又緊緻！

3：低飽和眼妝、唇色

清冷系妝容的一大特點就是彩妝色系基本上都以低飽和為主，虞書欣在《雲之羽》臉部會刻意留白不打腮紅，僅在局部做修容打亮，藉此強調輪廓感。眼妝和唇彩會選擇同色調且低飽和低明度的顏色，像是乾燥玫瑰色、偏粉裸色調等，帶出唇部自然血色感，既不會過分搶走焦點，同時亦會讓妝容更顯精緻高級！

4：眉毛強調毛流感

虞書欣在《雲之羽》的眉毛對圓臉、臉型稜角明顯的女孩特別友好，眉峰微微偏上的小挑眉，直接拉長臉型比例！要想營造出若即若離的疏離感，建議眉型以野生眉手法畫出根根分明的毛流感，再加上灰褐色的自然色調，不要選擇太黃或太棕的染眉膏，且顏色也不用填太滿，保留一點空隙，就能帶出自然的原生眉型。

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