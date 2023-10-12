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李玉璽愛小白鞋愛到比喻成「白飯」！直言：不可或缺又搭什麼都好吃

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▲李玉璽,Reebok,VANS,潮流,球鞋。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

歌手李玉璽12日出席Reebok CLUB C快閃店活動，只見他身穿整套湖水藍輕盈短袖短褲套裝，搭配黑色麂皮鞋款，輕鬆穿出時尚感，他也分享自己快速帥氣的時尚技巧，會用one tone色調的單品，透過不同版型或是材質搭配，搭上「白飯鞋」CLUB C小白鞋，輕鬆就可以很有型。

▲李玉璽,Reebok,VANS,潮流,球鞋。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

CLUB C小白鞋的好搭程度，可以用什麼食物來比喻？李玉璽直讚，「就是白飯！因為它就是不可或缺，然後搭什麼都很好吃」，平時他不但自己會用小白鞋穿得出彩，簡約復古的版型，不用花太多時間思考，就可以輕鬆穿得很好看，很有時尚潮流的氛圍。

▲李玉璽,Reebok,VANS,潮流,球鞋。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Reebok在中山站赤峰街打造CLUB C俱樂部，將80年代網球運度而來的「冠軍俱樂部」，直接帶到台灣，搭配美味的餐食與具有個性的時尚鞋款，現場還提供各種胸章、手作體驗，只要消費套餐就可以享有優惠券折抵球鞋，於專櫃單筆消費滿3000元，還可以獲得復古帆布袋。

▲李玉璽,Reebok,VANS,潮流,球鞋。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

球鞋品牌VANS也在PPP時尚藝文空間舉辦萬斯冰菓室快閃店活動，現場不僅可以打卡拍照，擁有復古味十足的照片，還可以享受美味飲品，地點同樣也坐落在中山區，為期一個月，不妨跟朋友假日就來朝聖逛逛。

▲李玉璽,Reebok,VANS,潮流,球鞋。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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關鍵字：

李玉璽, Reebok, VANS, 潮流, 球鞋

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