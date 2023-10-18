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微胖身材怎麼穿？李泳知、宋慧喬「遮肉撇步」顯瘦顯高超有感

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文／美人圈

別在羨慕街上那些窈窕、纖瘦的女孩啦！只要用對技巧和方法你也能化身苗條仙女，獨佔街上回頭率。今番直接找來4位微胖界女神親授穿搭「遮肉撇步」，不僅完美避開吃虧微胖身，屁股肉、掰掰袖等惱人問題也通通有解，一起來看看吧。

李泳知

穿搭顯瘦遮肉撇步：局部露肌

近期來台舉辦個人演唱會的「K文化總統」李泳知絕對是眾所皆知的微胖界女神，雖然靠著飲食＆運動瘦身有成，但本來就是大胸部的她，上半身總是看起來比他人有份量！為修飾身型Bug，李泳知會選擇適度露出局部肌膚，比如：肩頸、鎖骨、背部等，不但散發女人味，更能強化和聚焦纖細的視覺效果。看看李泳知以寬鬆針織上衣大展一側香肩就成功轉移焦點，不但忽略上半身的臃腫感，還性感的恰到好處。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲微胖界女神李泳知。（圖／IG@youngji_02）

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲李泳知適度露出局部肌膚遮肉還展現性感小心機。（圖／IG@mnet_hiphop、mnet mcountdown）

宋慧喬

穿搭顯瘦遮肉撇步：同色系穿搭製造延伸感

其實宋慧喬一直都不是骨感型的女生，加上身材又嬌小，出道時期還帶點嬰兒肥，因此被列入「微胖女神」的一員！但Baby Fat還是有好處的，如今41歲的宋慧喬看上去那麼童顏，自然要歸功於臉上滿滿膠原蛋白啊！平時除了靠飲食來維持身材不復胖，宋慧喬顯瘦的獨門祕技正是靠「同色系One Tone穿搭」，這樣的穿搭公式不但看起來乾淨俐落、散發高級感，同一種配色還能完美將注意力轉移至全身，不刻意凸顯某部位且具延伸感，顯瘦顯高都一次滿足了。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

劉亦菲

穿搭顯瘦遮肉撇步：選擇V領剪裁服裝

號稱仙女姐姐的劉亦菲身材不算纖細，許多生圖臉型還有點圓潤，但些許嬰兒肥反而成為她的加分利器，五官給人一種自然舒服、親和力強的印象，加上本身氣質優雅端莊，即使是身材微胖，辨識度卻很強，能從一眾女星中脫穎而出！如何同時修飾臉型又顯瘦，劉亦菲的小撇步就是選擇V領剪裁的服裝。由於領口是最接近胸部及臉的位置，因此形狀和線條對臉型影響就很關鍵。而V字剪裁從身體最纖細的脖子處延伸，視覺上立刻看起來硬生生比原本少了幾公斤，不論是禮服、襯衫或是易顯胖的針織上衣都可以遵循這概念去穿搭，顯瘦效果比圓領和高領都好。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲劉亦菲。（圖／weibo@劉亦菲）

譚松韻

穿搭顯瘦遮肉撇步：上鬆下緊原則

譚松韻同樣是微胖女神代表，由於天生圓臉型和嬌小身材，讓她在螢幕上很吃虧，特別容易被拍得像顆丸子！為顯瘦，平時譚松韻會儘量遵循「上鬆下緊」原則，以較為緊身的上衣搭配下身略帶寬鬆感的褲款或裙子來抓住視線。此外，適時地把上衣紮進去褲子裡也能營造出纖細腰身曲線，同時拉長比例，看上去更高又瘦！

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲譚松韻。（圖／weibo@譚松韻seven）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 李泳知, 宋慧喬, 譚松韻, 顯瘦, 穿搭

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