fb ig video ETtoday search mobile

彭千祐每件都想買、初孟軒超愛這條寬褲！ART HAUS新店連企鵝都時髦

>

記者鄧光惟／台北報導

複合式精品選貨店ART HAUS全台第四家分店，今（12）日於台北新光三越A9店正式開幕，這次與以往不同，整間店男女裝比例從過往的3：7趨於平衡，主打中性不分男女都可以穿，當中不乏獨家單品及全台首賣家居藝術品，其中的企鵝擺飾可愛又時髦。開幕活動找來彭千祐、初孟軒兩位新生代演員助拳，演繹店內全新單品，其中彭千祐更直呼：「每件都想帶回去。」

▲ART HAUS。（圖／品牌提供）

▲ART HAUS A9店開幕找來彭千祐（左）、初孟軒（右）兩位新生代演員助拳。（圖／品牌提供，以下同）

彭千祐表示平常就會逛選品店，並覺得ART HAUS A9店的裝潢氛圍很棒，也認為選品店環境及氣氛的營造很重要。初孟軒則表示最心動的就是身上的CFCL經典百褶長褲，因為現在很流行寬褲，這件在膝蓋處又有一些巧思，所以很喜歡。

ART HAUS A9店主打「中性、流行」，主要販售JIL SANDER、JACQUEMUS、AMI PARIS、CFCL四個品牌，還有像是JW Anderson、Off Duty、Patou等，獨家款包括JIL SANDER LOGO長袖上衣、皮革木底鞋，以及JACQUEMUS格紋高領上衣、絨毛款肩背包。 

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／記者鄧光惟攝）

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／記者鄧光惟攝）

▲店內主要販售JIL SANDER、JACQUEMUS、AMI PARIS、CFCL等四個品牌。（圖／記者鄧光惟攝）

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／品牌提供）

▲JIL SANDER LOGO長袖上衣，16,280元。

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／品牌提供）

▲JIL SANDER皮革木底鞋，39,980元。

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／品牌提供）

▲JACQUEMUS格紋高領上衣，18,980元

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／品牌提供）

▲JACQUEMUS LE PETIT BAMBIMOU DOUX絨毛款肩背包，41,980元。

配件、家居擺設也是一大亮點，引進VEERT綠瑪瑙珍珠項鍊、LESIS氣球字母項鍊獨家販售；居家擺飾有來自義大利的BOSA陶藝擺飾，造型企鵝、時鐘等，此外，也獨家販售的HELLE MARDAHL花瓶、杯具，整體設計受《愛麗絲夢遊仙境》、《巧克力冒險工廠》影響，外型宛如童話故事，相當搶眼。 

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／記者鄧光惟攝）

▲ART HAUS。（圖／品牌提供）

▲BOSA企鵝陶藝擺飾，各23,800元。

▲ART HAUS A9店開幕。（圖／記者鄧光惟攝）

▲中層架上的HELLE MARDAHL雞尾酒杯很有特色，各13,800元。

在ART HAUS店內能找到JW Anderson，若想更輕鬆地擁有設計師的作品，JW Anderson再與UNIQLO合作，將於11月3日推出2023秋冬聯名系列，主題將圍繞在英倫風以及復古學院風，透過預告可以發現大量採用格紋、牛津襯衫、羊毛混紡牛角扣大衣、搖粒絨等元素，台灣預計會於台北旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Lalaport台中店、中友百貨店、漢神巨蛋購物廣場店等實體店鋪發售，官網也將同步開賣並提供更齊全的尺寸。

▲JW ANDERSON UNIQLO。（圖／翻攝自UNIQLO）

▲JW Anderson x UNIQLO秋冬聯名系列將於11月3日登陸台灣各大門市。（圖／翻攝自UNIQLO）

關鍵字：

複合式精品, 選貨店, ART, HAUS, 台北, 新光三越, A9店, 彭千祐, 初孟軒, CFCL, JIL, SANDER, JACQUEMUS, AMI, PARIS, JW, Anderson, Off Duty, Patou, VEERT, LESISHELLE, MARDAHL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「防備心最強」星座Top 3 ！第一名生性多疑　越想靠近他離得越遠

「防備心最強」星座Top 3 ！第一名生性多疑　越想靠近他離得越遠

超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格

超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格

每天喊窮？「6個重點」請牢記在心　讓你輕鬆變有錢

每天喊窮？「6個重點」請牢記在心　讓你輕鬆變有錢

心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂 最容易變媽寶星座Top 3 ！第一名「精神上沒斷奶」談戀愛要三思 營養師教吃「6大抗氧化食物」　吃對凍齡還能維持健康 太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待 星巴克買一送一來了！星冰樂也能喝到爽有夠超值 越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢 2023下半年唇膏必收色推薦！YSL堪稱最美裸色、CHANEL新色顯嫩不挑膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面