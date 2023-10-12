彭千祐每件都想買、初孟軒超愛這條寬褲！ART HAUS新店連企鵝都時髦

記者鄧光惟／台北報導

複合式精品選貨店ART HAUS全台第四家分店，今（12）日於台北新光三越A9店正式開幕，這次與以往不同，整間店男女裝比例從過往的3：7趨於平衡，主打中性不分男女都可以穿，當中不乏獨家單品及全台首賣家居藝術品，其中的企鵝擺飾可愛又時髦。開幕活動找來彭千祐、初孟軒兩位新生代演員助拳，演繹店內全新單品，其中彭千祐更直呼：「每件都想帶回去。」

▲ART HAUS A9店開幕找來彭千祐（左）、初孟軒（右）兩位新生代演員助拳。（圖／品牌提供，以下同）

彭千祐表示平常就會逛選品店，並覺得ART HAUS A9店的裝潢氛圍很棒，也認為選品店環境及氣氛的營造很重要。初孟軒則表示最心動的就是身上的CFCL經典百褶長褲，因為現在很流行寬褲，這件在膝蓋處又有一些巧思，所以很喜歡。

ART HAUS A9店主打「中性、流行」，主要販售JIL SANDER、JACQUEMUS、AMI PARIS、CFCL四個品牌，還有像是JW Anderson、Off Duty、Patou等，獨家款包括JIL SANDER LOGO長袖上衣、皮革木底鞋，以及JACQUEMUS格紋高領上衣、絨毛款肩背包。

▲店內主要販售JIL SANDER、JACQUEMUS、AMI PARIS、CFCL等四個品牌。（圖／記者鄧光惟攝）



▲JIL SANDER LOGO長袖上衣，16,280元。

▲JIL SANDER皮革木底鞋，39,980元。

▲JACQUEMUS格紋高領上衣，18,980元。

▲JACQUEMUS LE PETIT BAMBIMOU DOUX絨毛款肩背包，41,980元。

配件、家居擺設也是一大亮點，引進VEERT綠瑪瑙珍珠項鍊、LESIS氣球字母項鍊獨家販售；居家擺飾有來自義大利的BOSA陶藝擺飾，造型企鵝、時鐘等，此外，也獨家販售的HELLE MARDAHL花瓶、杯具，整體設計受《愛麗絲夢遊仙境》、《巧克力冒險工廠》影響，外型宛如童話故事，相當搶眼。

▲BOSA企鵝陶藝擺飾，各23,800元。



▲中層架上的HELLE MARDAHL雞尾酒杯很有特色，各13,800元。

在ART HAUS店內能找到JW Anderson，若想更輕鬆地擁有設計師的作品，JW Anderson再與UNIQLO合作，將於11月3日推出2023秋冬聯名系列，主題將圍繞在英倫風以及復古學院風，透過預告可以發現大量採用格紋、牛津襯衫、羊毛混紡牛角扣大衣、搖粒絨等元素，台灣預計會於台北旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Lalaport台中店、中友百貨店、漢神巨蛋購物廣場店等實體店鋪發售，官網也將同步開賣並提供更齊全的尺寸。

▲JW Anderson x UNIQLO秋冬聯名系列將於11月3日登陸台灣各大門市。（圖／翻攝自UNIQLO）