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私密處癢癢？ 女孩們注意3大NG行為：內褲一定要曬乾

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▲▼私密處癢癢？ 女孩們注意3大NG行為 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲內褲的清潔很重要。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近期天氣變化大，濕氣較重的環境也是影響私密肌健康的關鍵之一，如果你正面臨私密肌搔癢、分泌物較多，或是有異味的困擾，衛生棉品牌愛康教女孩們檢視自己的生活狀態，有沒有踩到這些「地雷」！

▲▼私密處癢癢？ 女孩們注意3大NG行為 。（圖／Unsplash、Pexels）

#家中衣物容易曬不乾

許多在外租房子的大學生或是在外工作的上班族，因為租屋的環境限制，導致衣物不容易完全曬乾，使細菌纏身，還會產生異味的狀況。生活中可以利用除濕機幫助衣物曬乾，或利用吹風機在穿著前將衣物吹乾和高溫殺菌，避免細菌接觸肌膚。

#內褲、衛生棉總是忘記定期更換

台灣天氣潮濕，建議穿著和定期更換透氣、輕薄材質的內褲，由於每天穿著的內褲就算天天更換、手洗清潔，也可能存留尿漬或是分泌物，因此建議半年左右就需要更換內褲。生理期間使用的衛生棉，則建議每次 2-3 小時間做更換，衛生棉可以選擇具有「抑菌」功能的款式，為私密處的環境多一層防護，避免衛生棉成為細菌的溫床。

▲▼私密處癢癢？ 女孩們注意3大NG行為 。（圖／Unsplash、Pexels）

#使用不適合自己的衛生棉材質

生理期挑選的衛生棉也是很重要的一環，如果目前生理期總會感到搔癢、悶熱，或是厚重等不適感，很可能是使用不適合你的衛生棉。生理期間私密處環境會更加敏感，若又讓私密處環境處於悶熱不透氣狀態，並讓經血在衛生棉存留較長時間，接觸空氣使細菌孳生，都是容易引起私密處發炎的原因之一。建議挑選輕薄、親膚材質及抑菌特性的衛生棉，避免肌膚悶熱、搔癢，更能防止衛生棉成為細菌的培養皿，讓經血產生異味、私密處發炎等困擾。

關鍵字：

內褲, 私密處, 保養

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