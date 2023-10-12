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范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

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▲▼Piaget范少勳,Tiffany Jimin 。（圖／公關照）

▲范少勳機場穿搭很時尚，戴伯爵Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊、手環與Polo系列伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

機場成為男女明星的秀場，伯爵風格大使范少勳近期現身機場準備到香港工作，一派率性背起旅行袋，沒忘了戴上首飾、名錶增添時尚氣息。他所戴的珠寶為伯爵Possession系列最新的18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊與手環，同時疊搭PIAGET Polo系列伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶，總值超過200萬元，為暗色系的秋裝增添亮點。

▲▼Piaget范少勳,Tiffany Jimin 。（圖／公關照）

▲范少勳戴的PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環，675,000元。

近年來突破性別框架的中性風格珠寶引領風潮，伯爵「會轉動的珠寶」聞名的Possession系列是代表作之一，范少勳佩戴的新款18K白金項鍊與手環，除了旋轉圓墜處鑲嵌美鑽，手環環圈還以品牌著名的宮廷式雕刻飾紋裝飾，吸睛度百分百。

▲▼Piaget范少勳,Tiffany Jimin 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.全球品牌代言人Jimin疊戴3個華麗的Tiffany Lock系列手環。（圖／Tiffany提供）

美國珠寶品牌Tiffany & Co.則從古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品獲得啟發，創作展現個性美的Tiffany Lock系列珠寶，從耳環、項鍊、戒指到手環均備，各有18K金、白金與玫瑰金配全鋪鑲鑽石、半鋪鑲鑽石或無鑽等豐富設計吸引時尚男女追捧，全球品牌代言人BTS成員Jimin（朴智旻）親自上陣示範，疊戴3個滿鑽的Tiffany Lock手環閃爆。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 范少勳, Tiffany, Jimin

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