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吳卓源、謝欣穎穿PUMA「妹子鞋」組團推坑黃宣　瘦子搶逛75周年特展

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▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA品牌大使（右起）吳卓源、瘦子、謝欣穎以及黃宣首度同台 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

PUMA邁入75周年舉辦《75TH F.F.F 特展》，今（12日）邀請四位品牌大使瘦子、吳卓源、謝欣穎以及黃宣首度同台，一同詮釋75周年限定系列單品，四人造型以黑紅為主色展現一致默契，黃宣甚至想嘗試吳卓源與謝欣穎腳上的「妹子鞋」，德比鞋結構能夠打造美腿線條，他更自嘲只是自己腿毛太長。

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲瘦子偏好經典簡單的穿搭 。（圖／品牌提供）

瘦子透露私下最喜歡的風格是PUMA運動經典款，他偏愛不敗的設計元素，而這次瘦子演繹PUMA T7 套裝，胸前加入金色跳豹 LOGO，鞋款則是來自Slipstream Forward History 復刻工藝經典鞋履，擁有籃球 DNA 與街頭流行元素。吳卓源穿上亮橘色套裝，她非常喜歡活潑時髦的顏色，與謝欣穎一起搭配上Mayze Forward History 鋸齒厚底妹子鞋，也不忘推坑黃宣穿著，黃宣不但沒抗拒反而自嘲，「穿妹子鞋配辣裙， 但我腿毛太長了。」

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎、吳卓源演繹Mayze Forward History 鋸齒厚底妹子鞋 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲黃宣。（圖／品牌提供）

PUMA於10月12日至10月16日在信義威秀中庭廣場舉辦為期五天的《75TH F.F.F 特展》，品牌帶來超大型 PUMA 立體刻字及大跳豹 LOGO 牆提供打卡，街頭籃球區域展區一次陳列出 MB.01、02 及今年全新 03 系列簽名實戰籃球鞋款。此外，也打造刺繡布章客製燙印工作坊，一同沉浸在品牌的文化潮流中。

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA於10月12日至10月16日在信義威秀中庭廣場舉辦為期五天的《75TH F.F.F 特展》 。（圖／品牌提供）

同時，Onitsuka Tiger鬼塚虎全台最大旗艦店在微風信義店開幕，打造簡約明亮的現代空間，店內擁有 OTIGER 女性支線系列的全系列商品，當代設計系列、經典鞋款、孩童服飾和工藝精湛的 NIPPON MADE 系列等。女星柯佳嬿穿著OTIGER系列現身，以橘色大領片百褶設計洋裝外搭黑灰色針織毛衣相互搭配，腳踩OTIGER COURT休閒鞋，玩轉時髦穿著。

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎全台最大旗艦店在微風信義店開幕 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

PUMA, 瘦子, 吳卓源, 謝欣穎, 黃宣

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