少女時代秀英到台灣了！機場穿全套Loro Piana超美　10／13提前見粉絲

記者鮑璿安／台北報導

人氣韓團少女時代成員崔秀英今（12日）抵台了，此行她不光參加15日的巡迴見面會最終場，也會出席明13日 Loro Piana Cocooning系列期間限定店開幕記者會，稍早釋出的機場穿搭就洋溢滿滿高級感，秀英穿著針織幾何圖案上衣外搭皮革短夾克現身，對著鏡頭甜笑，超有親和力。

▲秀英稍早抵達台灣，她穿著義大利頂級品牌Loro Piana秋冬系列單品 。（圖／品牌提供）

▲BALE BAG迷你粒紋小牛皮包款 。（圖／品牌提供）

秀英稍早抵達台灣，她穿著義大利頂級品牌Loro Piana秋冬系列單品，全身造型相當輕便，柔和大地色的皮革短夾克與針織幾何圖案上衣，搭配寬鬆西裝褲，腳踩著時下流行的REBECCA芭蕾平底鞋，模樣輕鬆又不失女神風範，肩背BALE BAG迷你粒紋小牛皮包款呼應，十足的秋冬穿搭範本。

而秀英此行前來，是為了見證品牌全新Cocooning系列在台灣獨家上市，秀英預計13日下午一點於台北101購物中心四樓廣場現身，《ETFASHION》也將直擊活動並專訪秀英，為粉絲提供更多精彩報導。此外，TORY BURCH即將於10月18日舉辦新光三越信義A8館專門店開幕活動，韓團ITZY隊長Yeji確定受邀出席，以她自身的時尚影響力感染台灣粉絲。