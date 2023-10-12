網驚：根本沒變！阿Sa蔡卓妍公開中學照 粉絲跪求凍齡秘訣

▲40歲的阿Sa有著超強的凍齡童顏。（圖／翻攝自IG/choisaaaa，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

香港女星阿Sa 蔡卓妍以團體《TWINS》出道，日前她無預警在IG曬出中學美照，讓網友驚呼她從小美到大，今年已40歲的她，看起來幾乎沒變，網友紛紛敲碗她的凍齡秘訣，《ET FASHION》一次整理給你。

阿Sa蔡卓妍之所以曬出高中照片，是因為聽到母校要停辦消息，讓她感到無限惋惜，她也很喊話香港教育局能慷慨給予師生一所合適的校舍，期待母校繼往開來，作育英才。

沒想到她的照片一發，卻引來上萬網友狂讚：「從小美到大」、「幾乎沒變過」、「到底是如何凍齡的？」，泛黃照片中的她有著甜美笑容，還綁了兩個小辮子，真的可愛到不行。

其實今年已40歲的阿Sa，膚質好到沒話說，她也很常在《小紅書》中分享自己的保養祕訣，其中最重要的就是多喝水，每天至少喝進8杯水，另外維持運動習慣也是必須，她強調出汗對皮膚好，運動多了，汗腺也會變得比較健康，毒素排出，自然臉色就變好了。

選擇適合自己的保養品，保養少量多次塗抹，寧可多塗幾層，也不要一次性塗抹過度滋潤，以免冒出小痘痘，護膚品會依據功效分開，每天只選一款用，早上一定會認真塗防曬，她強調養膚之道貴在堅持，只要持續做就會越來越美。