王淨私心讓阮經天奪金馬影帝　想送《周處除三害》小美一套Maje閃片裙

記者鮑璿安／台北報導

法國輕奢品牌Maje誕生25周年，今（12日）邀請王淨擔任活動嘉賓，恰好她也是1998年出生，跟品牌一樣大，因此格外有親切感，而王淨在電影《周處除三害》中表現亮眼，她也沒忘記親自為角色「小美」挑選新造型，選擇了1998限量系列中標誌性的亮片洋裝，認為這象徵自由。

▲王淨身穿牛仔馬甲上衣搭配長裙率性登場 。（圖／品牌提供）

王淨身穿牛仔馬甲上衣搭配長裙率性登場，詮釋25歲Maje女孩風格，她對25歲的感想是「剛剛好」，期許自己日後遇到更多挑戰。一開始怎麼認識品牌？王淨說自己不論是私下出去或者是正式工作都很常穿Maje，她對今日造型印象最深刻的就是Mini Miss M流蘇包，直言「我本來就喜歡流蘇設計，這款包沒有很大，但是日常該用的東西都能裝好。」

▲王淨喜愛Mini Miss M流蘇包。（圖／品牌提供）

王淨在新片《周處除三害》中飾演「小美」，更與男主角阮經天上演精彩對手戲，若為電影中角色「小美」選擇一套造型會是什麼模樣？王淨說，最想送她代表自由的blingbling洋裝 。近期與王淨合作《關於鬼》和《周處除三害》的三名男主角阮經天、許光漢以及林柏宏即將角逐金馬影帝，被譽為「死亡之組」，王淨私心想讓阮經天得獎，認為他在電影中蓬頭垢面非常犧牲，也笑說手心手背都是肉，很難抉擇。

▲Maje 1998限量系列受到2000年代美學的啟發 。（圖／品牌提供）



Maje 1998限量系列受到2000年代美學的啟發，以亮片、牛仔布、粉紅色人造皮草、柔和粉色和極致嫵媚的配飾，頌揚繽紛熱鬧的派對文化。為使女性在不同年代傳遞自由面貌，重點單品有實穿的閃片上衣、叭牛仔褲等。

▲西部式牛仔流蘇夾克。（圖／品牌提供）





▲KENZO X LEVI'S系列服飾，（左起）紅色30'S口袋短袖上衣 $5,800 ；緞面外套 $21,800；石洗藍玫瑰丹寧西裝外套 $32,800；水洗藍丹寧吊帶褲 $21,800 。（圖／品牌提供）

同時，2023秋季系列迎來重磅聯名KENZO X LEVI’S膠囊系列，包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，為體現聯名價值，圖騰元素將Levi Strauss & Co. 公司經典的雙馬logo(Two Horse Pull)與KENZO logo結合，而Levi’s® 金屬扣環也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，反映出不朽的美式精神。