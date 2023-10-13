陳庭妮穿粉色羽毛化身「大鳥姐姐」挺MK　雷家汭不做選擇喊包色

▲陳庭妮與雷家汭一同出席Michael Kors全台首間全新概念店，演繹最新秋冬造型。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

美國時尚品牌Michael Kors於台北新光三越信義新天地A8館打造全台首間全新概念店，開幕活動更請來時尚女神陳庭妮和新生代女演員雷嘉汭共同演繹最新秋冬時尚，兩人造型從顏色到款式都營造出反差感，陳庭妮笑稱自己是「亮色大鳥姐姐」，雷嘉汭則是靠微露纖腰小心機搶鏡，更直呼自己身上揹的和陳庭妮的包款都喜歡，想要包色帶回家。

9月才飛到紐約參加完Michael Kors 2024春夏系列大秀的陳庭妮，身穿一襲紫紅色羽飾西裝套裝搭配同色系羽毛跟鞋和全新米色Mila鍊帶包現身，襯出高挑好身材，俐落裝扮也因為飄逸羽毛和紫紅色，多了華麗和甜美氣息。她介紹穿搭時先打趣形容自己走一個亮眼的「大鳥姐姐」路線，但她分享這些羽毛裝飾都是可以自由拆卸的，加上西裝上下身也可以分開穿，整套服裝擁有很多不同的穿搭方式，加上她夏天時曬得比較黑，因此近期很喜歡亮色系的穿搭，所以整套服裝甚至可以延伸到秋冬或是比較正式的場合都很適合。

而近期以《八尺門的辯護人》中「莉娜」一角受到關注的雷嘉汭，則是穿上腰部挖空黑色針織洋裝搭配黑色羽毛跟鞋和全新棕色Mila鍊帶包，微微露出小蠻腰，打造低調奢華造型。被問到喜歡大包或是小包，她笑說「小孩才做選擇，我兩個都要！」但她表示很喜歡身上這款全新印花Empire Signature系列的小型鍊帶包，看起來小但其實可以裝很多東西，容量對她來說很足夠，不管是逛街或平常穿搭都很好搭配。

陳庭妮和雷嘉汭兩人身上的包款其實是同款不同色的Mila包，雷嘉汭透露覺得陳庭妮的米色也很好看，兩個顏色都很喜歡，陳庭妮在旁慫恿她包色，讓她笑喊「好～包色！兩個都包！」

陳庭妮則透露其實自己不是包色派的，遇到喜歡的單品她會在店裡坐超久，認真思考到底哪個顏色最適合自己，還會傳給姊妹淘、身邊好友問大家覺得哪個適合是她，甚至會詢問店員，她表示自己通常就是坐著思考「答案會慢慢浮出來，不能著急！」也因為自己有個「斷捨離」的習慣已經實行了4、5年，只要買入一個新品就會丟掉一個舊的，維持衣櫃、家裡的整潔度，因此現在購物變得很理性，要買東西就會想好可以怎麼搭配，是否可以用很久。

Michael Kors全新信義A8概念店延續品牌的奢華魅力和「Jet Set」精神，以柔和中性色調營造溫暖的空間氛圍，搭配暖色系橡木地板、黑白色大理石和刷紋金屬配件等打造出自在又有質感的奢華空間。店內主要以展售Michael Kors包款及皮件等配飾，亦陳列眾多女性腕錶、墨鏡、時尚珠寶首飾及鞋履，其中陳庭妮與雷嘉汭兩人都有揹上身的全新Empire Signature鍊帶中型肩背包，更是於信義A8概念店搶先獨賣。

Max Mara Teddy Ten快閃店及Teddy Castle泰迪熊城堡今（13日）於微風南山正式開幕，邀請藝人吳慷仁、林柏宏、柯佳嬿、林依晨帶逛，四人皆演繹了品牌標誌性的毛絨大衣，看起來保暖又不失時尚感，林依晨身穿全場最貴43萬Sparkling泰迪熊大衣，她也毫不掩飾表示自己其實看上了林柏宏身上的綠松石色大衣，直呼「我私心很喜歡」。

▲微風南山開設Teddy Ten快閃店 。（圖／品牌提供）

為慶祝 Max Mara Teddy Bear Coat 泰迪熊大衣推出十周年，品牌於微風南山開設Teddy Ten快閃店（至10月30日）及全球唯一戶外Teddy Castle泰迪熊城堡，從裡到外貫徹毛絨元素，同步帶來全球限定於10個城市販售的駝色與白色Sparkling泰迪熊大衣；以及專屬 5-12 歲孩童的迷你泰迪熊大衣，也有造型鑰匙圈、手機包、包袋、鞋履等多種品項。