搶手芭蕾舞伶胸針現身富藝斯拍場　與54克拉黃鑽先到台北展

▲富藝斯首場日內瓦珠寶拍賣將於11月6日登場，54.27克拉濃彩IF黃鑽戒是焦點之作，估價約41,886,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富藝斯（PHILLIPS）首場日內瓦珠寶拍賣《珍貴珠寶：日內瓦I》將於11月6日舉行，將呈獻逾涵蓋從1910年至1990年古董珠寶與當代設計師等110件拍品，當中領銜的54.27克拉濃彩IF黃鑽戒指、未經加熱處理的藍寶石、紅寶石和祖母綠戒指，以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標誌性的芭蕾舞伶胸針等，明（14日）於富藝斯台北辦事處進行預展，讓台北藏家能一睹為快。

▲富藝斯上拍Fred 15.60克拉D/VS2 Type IIa鑽石戒指，估價約16,110,000元起。

▲富藝斯呈獻Graff未經加熱處理的9.37克拉「東非」天然紅寶石配鑽石戒指，估價約10,310,400元起。

針對第一場日內瓦珠寶拍賣，富藝斯引領3大趨勢，分別是貴重寶石、品牌經典古董珠寶、當代設計。頂級寶石由估價4188萬元起的矩形切割54.27克拉濃彩IF黃鑽戒指滿足藏家對珍罕彩鑽的需求，同時呈獻法國珠寶品牌Fred設計的15.60克拉D/VS2 Type IIa橢圓形鑽石戒指，以及大克拉數且未經處理的天然紅、藍寶石與祖母綠。

▲富藝斯蒐羅到1960年代的Sterlé天然珍珠配鑽石耳環，估價約9,666,000起元。

▲梵克雅寶2017年製的芭蕾舞女伶胸針也登上富藝斯拍賣會，鑲嵌黃色剛玉與鑽石，估價約2,577,600元起。

國際珠寶品牌的古董之作在拍賣會也深受歡迎，特別是經典設計常拍出佳績，富藝斯於日內瓦珠寶拍賣端出卡地亞（Cartier）1925年製Art Deco裝飾藝術風格的鑽石手鍊、梵克雅寶一件難求的芭蕾舞伶胸針，預料都是競標熱門品項；此外，富藝斯精挑多位當代珠寶設計師的作品，包括Viltier邊飾美鑽的K黃金手鐲、運用木材鑲嵌細工的Silvia Furmanovich「Butterfly」耳環等，彰顯創新設計。

▲卡地亞約1925年製鑽石手鍊也在富藝斯日內瓦珠寶拍賣之列，估價約2,577,600元起。

佳士得（Christie’s）香港秋拍將於11月27日在香港會議展覽中心舉辦瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，領銜拍品也是巨鑽，為15.48 克拉濃彩粉紅內部無瑕 Type IIa的「The Pink Supreme」粉鑽戒，估價約289,980,000元起；而喜愛黃鑽的收藏家目光則會被88.08克拉枕形濃彩黃色內部無瑕鑽石手鍊吸引，配上全D顏色內部無瑕的白鑽，耀眼奪目。







▲佳士得11月27日舉辦的香港秋拍領銜珠寶為15.48 克拉濃彩粉紅內部無瑕 Type IIa的「The Pink Supreme」粉鑽戒，估價約289,980,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）





▲佳士得香港秋拍另一亮點為88.08 克拉枕形濃彩黃色內部無瑕鑽石手鍊，估價約48,330,000元起。