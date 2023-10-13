fb ig video ETtoday search mobile

搶手芭蕾舞伶胸針現身富藝斯拍場　與54克拉黃鑽先到台北展

>

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯首場日內瓦珠寶拍賣將於11月6日登場，54.27克拉濃彩IF黃鑽戒是焦點之作，估價約41,886,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富藝斯（PHILLIPS）首場日內瓦珠寶拍賣《珍貴珠寶：日內瓦I》將於11月6日舉行，將呈獻逾涵蓋從1910年至1990年古董珠寶與當代設計師等110件拍品，當中領銜的54.27克拉濃彩IF黃鑽戒指、未經加熱處理的藍寶石、紅寶石和祖母綠戒指，以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標誌性的芭蕾舞伶胸針等，明（14日）於富藝斯台北辦事處進行預展，讓台北藏家能一睹為快。

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯上拍Fred 15.60克拉D/VS2 Type IIa鑽石戒指，估價約16,110,000元起。

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯呈獻Graff未經加熱處理的9.37克拉「東非」天然紅寶石配鑽石戒指，估價約10,310,400元起。

針對第一場日內瓦珠寶拍賣，富藝斯引領3大趨勢，分別是貴重寶石、品牌經典古董珠寶、當代設計。頂級寶石由估價4188萬元起的矩形切割54.27克拉濃彩IF黃鑽戒指滿足藏家對珍罕彩鑽的需求，同時呈獻法國珠寶品牌Fred設計的15.60克拉D/VS2 Type IIa橢圓形鑽石戒指，以及大克拉數且未經處理的天然紅、藍寶石與祖母綠。

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯蒐羅到1960年代的Sterlé天然珍珠配鑽石耳環，估價約9,666,000起元。

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶2017年製的芭蕾舞女伶胸針也登上富藝斯拍賣會，鑲嵌黃色剛玉與鑽石，估價約2,577,600元起。

國際珠寶品牌的古董之作在拍賣會也深受歡迎，特別是經典設計常拍出佳績，富藝斯於日內瓦珠寶拍賣端出卡地亞（Cartier）1925年製Art Deco裝飾藝術風格的鑽石手鍊、梵克雅寶一件難求的芭蕾舞伶胸針，預料都是競標熱門品項；此外，富藝斯精挑多位當代珠寶設計師的作品，包括Viltier邊飾美鑽的K黃金手鐲、運用木材鑲嵌細工的Silvia Furmanovich「Butterfly」耳環等，彰顯創新設計。

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲卡地亞約1925年製鑽石手鍊也在富藝斯日內瓦珠寶拍賣之列，估價約2,577,600元起。

佳士得（Christie’s）香港秋拍將於11月27日在香港會議展覽中心舉辦瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，領銜拍品也是巨鑽，為15.48 克拉濃彩粉紅內部無瑕 Type IIa的「The Pink Supreme」粉鑽戒，估價約289,980,000元起；而喜愛黃鑽的收藏家目光則會被88.08克拉枕形濃彩黃色內部無瑕鑽石手鍊吸引，配上全D顏色內部無瑕的白鑽，耀眼奪目。
 

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲佳士得11月27日舉辦的香港秋拍領銜珠寶為15.48 克拉濃彩粉紅內部無瑕 Type IIa的「The Pink Supreme」粉鑽戒，估價約289,980,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼富藝斯,佳士得珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍另一亮點為88.08 克拉枕形濃彩黃色內部無瑕鑽石手鍊，估價約48,330,000元起。

►范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

►貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味

關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆

為何小米賣得好？　劉憶如：因為平價消費當道

為何小米賣得好？　劉憶如：因為平價消費當道

G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶

G-SHOCK向《英雄聯盟》鐵粉招手　魔法技能、惡鯊火箭炮躍上錶

瑞士天文台認證錶不到3萬！　天梭復刻錶太誘人 「錶王」百萬女錶讓男星趨之若鶩　潘瑋柏、馬克華柏格撞同款 賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝 Lisa自揭瘋馬秀露臀火辣照　X字遮點透視內衣粉絲買得到 亮・珠寶／婚戒品牌搶占百億婚嫁商機　繩結鑽戒設計感取勝 Jennie卸香奈兒華服換迪士尼裝　童心大發遊樂園 G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面