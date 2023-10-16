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「美拉德風」妝容3重點　輕煙燻回歸打造高級立體感、慵懶隨性氛圍

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年春夏有多彩的「多巴胺」穿搭、髮色、彩妝風格，到了秋冬則迎來了「美拉德風」的時代。什麼是美拉德風？怎麼打造出高級感？一起看下去。

什麼是美拉德風？

「美拉德」一詞是指食物從生到熟的過程中所產生的一種梅納反應（Maillard Reaction），即是加熱時所發生的一系列反應，生成的深淺不一的棕褐色塊搭配，就像是煎熟的牛排一樣美味可口。「美拉德」在這種反差中看起來就更加的溫暖，即便是簡單的棕色也充滿層次。

在妝容上，指的就是以棕色系為主要色選做出深淺層次變化，或加入同樣為暖色調的橘棕色、紅棕色等，打造出具有秋冬氛圍的溫柔、高級感妝效。而想要掌握美拉德風的妝容，就先從以下三大重點開始。

1.高級感大地色輕煙燻眼妝

隨著輕煙燻回歸到妝容潮流中，今年秋冬也可以運用大地色系的深淺做出輕甜煙燻妝容，比起以黑色為主的煙燻妝，同樣有存在感，但更具透明感且更好駕馭。可先用米色系做大面積打底，接著漸層加深雙眼皮摺、眼尾三角區域，最後也可以選用深棕色系的眼影疊搭棕色系眼線，運用不同的棕色系在眼妝上做出層次感。

2.修飾輪廓感棕色調頰彩

在頰彩上，可以選帶有棕色調的粉棕色、橘棕色。如果是粉棕色調的頰彩，會給人一種知性、氣質的優雅氛圍；換上橘棕色更適合斜刷，讓輪廓看起來更加立體，也更有秋冬的氛圍感。

3.棕感帶紅唇膏氣質滿分

在唇膏的選色上，可以選擇以土、棕色系為主，更有秋冬感；但如果擔心太難駕馭，除了可以選擇飽和度較低的質地，微微透出紅潤雙唇外，也可以選擇本身帶有紅色調的棕色系，運用紅棕色打造優雅氣質，也增添些許紅潤感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美拉德風, 妝容

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