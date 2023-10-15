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張員瑛甜酷少女風穿搭解析　微高領胸口挖洞粉直呼：漂亮姐姐

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

女團IVE成員張員瑛（장원영） Jang Won Young擁有精緻五官，173cm高挑身材，據說光腿長就有107cm。2004年出生的她才剛滿19歲，個人IG就已超過900萬粉絲追蹤，天生衣架子的她，私服穿搭更是多樣，相當適合時下不同風格的女孩們借鑑參考。

張員瑛私服穿搭盤點

第一套：夏日清新藍白配

這套穿搭是張員瑛與6位成員於2023年7月20日現身仁川機場，出發前往西班牙「2023 KPOP LUX by SBS Super Concert in Madrid」活動時所穿著。夏日藍配白，清爽簡約，又不失沉穩與隨性。她身上穿的是JACQUEMUS白色針織上衣，下身與配件則是來自Miu Miu的丹寧闊腿褲，棒球帽、Miu Wander Hobo包、黑底涼鞋。

第二套：秋日元氣棒球少女

最近天氣開始轉涼，2023年10月2日張員瑛自仁川機場前往巴黎，這套穿搭來自Miu Miu的Gingham check格紋夾克與百褶裙，類似於棒球外套的微澎版型，將視覺重心移至上身，但材質又不過於厚重，在沉穩的秋日氣息裡增添一抹元氣。張員瑛選擇搭配黑色長襪及Miu Miu的皮革肩背包、運動鞋，為避免顏色過於壓抑，換上灰藍色高領內搭，為整套穿搭提亮。

第三套：粉色清甜感芭比

就是這套「粉色」穿搭，讓粉絲紛紛尖叫「這個腹肌太瘋狂了」，這是去年張員瑛前往日本時的造型，來自Miu Mi的粉色針織無袖上衣、標誌腰帶羅紋短裙，鞋包則搭配Madras皮革肩背包和漆皮高跟鞋。喜歡的女孩不妨抓住夏日的尾巴，搭上「芭比」熱潮，也來套「粉色清甜感」穿搭吧！

第四套：酷帥成熟御姐風

張員瑛這套穿搭時髦感爆棚，整身單品都來自韓國品牌YCH，告別人氣品牌Arche後，設計師Yoon Chun Ho以名字縮寫成立品牌，並以「只為時髦女孩做設計」為品牌概念。一改過去的甜美風，兩件式黑色上衣帶有些微高領，配上胸口的挖洞，會隨動作呈現不同形狀，搭配扣帶式褐色西褲、短靴、黑色手袋與FRED首飾，簡約又率性，讓人看了直呼：「漂亮姐姐！」

第五套：牛仔風鄰家妹妹

張員瑛身上這件來自Miu Miu的丹寧洋裝，掛脖式V領設計，銀色腰帶提高腰線，加上裙襬折線設計、兩側口袋，設計點很多，卻不顯繁雜累贅，反而增添了一絲俏皮。上身T-shirt則來自2023春夏單品，層疊式設計讓胸前不無聊，包包則是來自Miu Miu的Nappa皮革機車包，白色跟鞋則是露趾設計，要不是張員瑛的大長腿，一般人還真不敢輕易嘗試！

第六套：甜酷富家千金

張員瑛上半身穿著來自Miu Miu的羊毛圓領毛衣，黑白格紋、包邊的短款設計，加上下身的花苞型白色短褲，將整體比例拉長，增添富家千金的高級氛圍，包包則是來自Miu Miu的Matelasse皮革鍊條包。

第七套：時髦剪裁辣妹風

張員瑛的這套穿搭超有心機，內搭來自LOW CLASSIC 22PF掛脖式針織打底，外面再套上來自韓國設計師同名品牌HYEIN SEO的Hiero坦克背心，下身則是挖洞式的包臀短裙，原先單一的黑色穿搭，被重組後更添時髦感，配上水波紋長髮辣翻全場。

第八套：冬日柔軟女友風

這套穿搭其實相當簡單，透過白色打底衫、黑色緊身長褲，配上皮革長靴，將張員瑛的好身材展露，原本酷颯的風格，卻加入了來自Miu Miu的Mongolian披肩外套，蓬鬆的毛絨，配上圓滾滾的側肩小包、手提大包，將甜酷完美融合。

第九套：日常舒適休閒風

這套穿搭同樣很簡單，短版、白色包邊的藍色上衣，來自MOONSUN這個品牌，並非純藍，而是帶了點雜質的藍色，配上白色短褲，統一整體色調。除此之外，上衣還有拼接設計，整體風格是休閒又不會過於平淡。

第十套：復古貴族公主風

最後這套穿搭真的太可愛，這條來自Miu Miu羊毛公主裙，用拉鍊來拼接，卡其格紋的復古色調，加上金色零件與腰帶，整體更加高貴。加上運動鞋、白T，還有黑色丹寧漁夫帽，配上Miu Miu包，秋日氛圍滿滿。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張員瑛

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