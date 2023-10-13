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「最美檢察官」登時尚雜誌封面洩名模氣場！與愛妻的OOTD更甜蜜

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實習記者施至真／綜合報導

新北地檢署的陳漢章（樂樂）男性檢察官，經常在IG分享跨性別的穿搭美照，擁有高顏值、好身材，不僅被譽為「最正檢察官」在網路爆紅，也登上本期《VOGUE TAIWAN》十月號封面，以「我們」(we/us)為題，不僅展現最迷人的多元性，也不忘感謝愛妻支持與陪伴，讓粉絲直呼：「集帥氣與美貌於一身的檢座」！

▲最美檢察官。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲VOGUE TAIWAN十月號封面。（圖／VOGUE雜誌提供）

《VOGUE TAIWAN》十月號封面人物，史無前例邀請了超過20位受訪者，包括有56歲時尚模特兒Christina Chung、《大嘻哈時代2》台德混血饒舌歌手Majin、金馬獎最佳女配角75歲林詹珍妹及Youtuber泰國娘娘等，在各領域都表現突出，其中，喜歡女裝打扮的男性檢察官陳漢章，開心在IG分享「這體驗可不是人人都有的吧～尤其我又是個跟時尚圈搭不著邊的檢察官」，從文字展現樂檢興奮的心情，並且不忘感謝太太到場陪伴「（太太）彷彿是我經紀人一樣，諸般體驗讓我感受模特兒般的待遇。」

▲最美檢察官。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲陳漢章檢察官拍攝VOGUE雜誌封面 。（圖／翻攝IG@prosecutorlakulaku）

樂檢與妻小感情非常好，除了分享家庭出遊的貼文，也會曬出與太太的夫妻OOTD，時尚敏銳度極強的樂檢，每每分享穿搭照都能引發網友熱情回覆，直呼「集帥氣與美貌於一身的檢座！」、「2人都是仙女下凡～」

雜誌封面標題「我們」（we/us），靈感來自性別代名詞，希望表達，每個人的的年齡、職業、性別、性傾向和身份認同皆不同，但不管我們有多麼不一樣，依舊能凝聚一心、彼此包容。樂檢也補充說到「每個人雖然喜好不同，也不可能有人可以得到所有人的認同，但只要對方不犯法、不傷害他人，都必須予以尊重。」

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關鍵字：

陳漢章, 最美檢察官, VOGUE, 檢察官

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