fb ig video ETtoday search mobile

2024春夏巴黎時裝周明星造型盤點！張柏芝美貌狀態驚人、徐明浩帥氣看秀

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2024春夏巴黎時裝周舉行期間，全球名人都陸續來到了這個時尚殿堂，各個品牌皆充滿了強烈星光，本篇帶你總覽本季巴黎時裝周值得一看的明星秀場造型。

2024春夏巴黎時裝周：名人秀場造型盤點

Valentino 2024春夏系列

出席藝人：華莎

以往多以霸氣性感形象為主的華莎，這回參加Valentino 2024春夏系列大秀，她以一件簡約的黑色小洋裝完成造型，改走優雅小公主的路線，洋裝上的蝴蝶結水鑽細肩帶，與銀色尖頭鞋搭配成亮點。

出席藝人：楊紫

《長相思》女星楊紫穿著純白羽毛洋裝搭配黑色領帶，並以長靴收尾，「下身失蹤」造型洩漏氣場。

出席藝人：蘿西杭亭頓 Rosie Huntinton

傑森史塔森的超模未婚妻蘿西杭亭頓經常走跳時尚各大場合，Valentino時裝秀上，她選擇了一套飄逸的披風禮服搭配高跟靴出席，輕鬆駕馭出高雅氛圍。

出席藝人：潘巴奇利 Penn Badgley 、安德魯加菲爾德 Andrew Garfield

《安眠書店》男主角潘巴奇利與二代蜘蛛人安德魯加菲爾德在Valentino大秀上同框了！潘巴奇利頂著他的招牌捲髮，穿上長版的灰色劍領大衣，整個人散發英倫紳士的風範，安德魯加菲爾德則是挑戰了亮眼的粉色大衣，內搭棕橘色的襯衫，撐起了一套不容易的造型。

出席藝人：佛蘿倫絲普伊 Florence Pugh

佛蘿倫絲普伊這回的造型反而比較低調了些，超短髮與俐落的粉紫色西裝相得益彰，中空裝營造女人味。

Loewe 2024春夏女裝系列

出席藝人：楊冪

才剛宣布成為Loewe全球品牌大使的楊冪，馬上就驚喜現身Loewe 2024的春夏大秀，貼身黑色禮服盡顯她穠纖合度的好身材，為拿下新身分後的首亮相！

出席藝人：郭雪芙

這回跟著Loewe一起前往時裝周的台灣藝人為郭雪芙，她穿著特殊V型領片設計的黑色洋裝，呈現俏皮的一面。

出席藝人：林智妍

韓星林智妍挾帶高人氣來到了Loewe大秀，垂墜的印花洋裝凸顯她溫柔的氣質。

寶格麗 BVLGARI Serpenti 75周年 

出席藝人：邵雨薇

寶格麗於本季巴黎時裝周期間舉行Serpenti 75周年慶祝活動，邵雨薇特地飛往巴黎參與盛會，平口兩截式禮服展現窈窕曲線，氣場不輸給國外的女星。

Givenchy 2024女裝系列

出席藝人：張柏芝

港星張柏芝繼米蘭時裝周驚喜亮相後，馬不停蹄的來到巴黎繼續參與時尚盛會，她以花紋長大衣搭配丹寧的慵懶率性造型出席Givenchy 2024女裝大秀，流露一股女霸總的氣勢。

出席藝人：虞書欣

虞書欣選穿削肩拖地印花洋裝出席大秀，集甜美與個性於一身。

出席藝人：徐明浩 THE 8

男團SEVENTEEN成員THE 8一頭金髮造型現身Givenchy大秀，以灰色的休閒套裝亮相，寬闊的肩膀線條令粉絲們看得心醉。

出席藝人：傑瑞德雷托 Jared Leto

總是走在尖端的傑瑞德雷托這回替髮尾染了個粉色走跳時裝周，Givenchy大秀上，他以修身的全黑套裝現身，非常帥氣有型。

Balmain 2024春夏女裝系列

出席藝人：金弘中

在Balmain 2024春夏大秀登場前夕，品牌宣布韓團ATEEZ隊長金弘中加入Balmain Army行列，並在最新一季到場支持大秀，金弘中以鮮紅色的夾克搭配浮誇的闊腿寬褲，完成大膽的造型。

出席藝人：徐明浩 THE 8

男團SEVENTEEN成員THE 8身穿綴滿流蘇的格紋毛呢西裝，以華麗的外型亮相Balmain 2024春夏大秀。

出席藝人：白鹿

白鹿以皮革馬甲上衣搭配上皮革短裙，巧露白皙雙腿，演繹Balmain酷帥而性感的女人魅力。

Acne Studios 2024春夏女裝系列

出席藝人：凱莉珍娜 Kylie Jenner

近期因與「甜茶」的緋聞而頻繁躍上媒體版面的凱莉珍娜，穿著紅色的魚尾裙勾勒出她前凸後翹的身形，出席Acne Studios 2024春夏時裝秀。

出席藝人：渡邊直美

受到時尚圈喜愛的日本女星渡邊直美，早已是時裝周的常客，本季她再度以招牌的圓潤臉頰和笑容迎戰巴黎時裝周，Acne Studios大秀上穿著透視面料的洋裝，有別於平常可愛形象的她，算是一項風格上的突破！

Saint Laurent 2024夏季女裝系列

出席藝人：Rosé

Rosé這回選擇的服裝與以往路線有明顯區隔，捨棄了各式黑色小洋裝，這次她以格紋襯衫搭配褲裝帥氣現身。

出席藝人：海莉比伯 Hailey Bieber

海莉比伯這一身露背禮服，則是充分展現了Saint Laurent獨有的性感韻味。

出席藝人：艾麗絲洛 Iris Law

裘德洛女兒也以極貼身的褲裝造型出席Saint Laurent大秀。

Dior 2024春夏女裝

出席藝人：Jisoo

Jisoo這次不當甜美女孩，畫上煙燻妝、穿上黑色洋裝與靴子，改當暗黑小公主！讓粉絲們備感新鮮。

出席藝人：Mile（Phakphum Romsaithong）與Apo（Nattawin Wattanagitiphat）

泰星Mile以深V長大衣造型出席Dior 2024春夏大秀，Apo則是挑戰透視裝展露若隱若現的胸肌與腹肌。

出席藝人：羅伯派汀森 Robert Pattinson

頹廢系男神羅伯派汀森是Dior的心頭好，他身穿卡其米色的西裝出席大秀，顯得高挑時髦，不變的是那一頭隨性亂髮，依然散發他濃烈的個人魅力！

出席藝人：新木優子

日本女星新木優子將襯衫敞開，呈現慵懶自若的態度，冷淡風的歐美系妝容與濕髮瀏海，為她增添高傲帥氣的氣息。

出席藝人：珍妮佛勞倫斯 Jennifer Lawrence

珍妮佛勞倫斯以最簡約的白襯衫搭配黑褲現身本季Dior大秀，不過由於妝容的關係，許多網友都表示第一秒認不出來。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【2024春夏米蘭時裝週】10品牌重點一次看！Sportmax秀驚見外星產物、Avavav模特還沒穿好衣服就被推上台

【2024春夏時裝週】全智賢、IVE安俞真⋯⋯女星們的機場穿搭盤點（持續更新

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2024春夏, 巴黎時裝周

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

少女時代秀英到台灣了！機場穿全套Loro Piana超美　10／13提前見粉絲

少女時代秀英到台灣了！機場穿全套Loro Piana超美　10／13提前見粉絲

伊能靜自封「第一油女」！55歲凍齡美肌靠4招「油敷保養法」

伊能靜自封「第一油女」！55歲凍齡美肌靠4招「油敷保養法」

網驚：根本沒變！阿Sa蔡卓妍公開中學照 粉絲跪求凍齡秘訣

網驚：根本沒變！阿Sa蔡卓妍公開中學照 粉絲跪求凍齡秘訣

「防備心最強」星座Top 3 ！第一名生性多疑　越想靠近他離得越遠 《雲之羽》最正女配23歲曬包不手軟　香奈兒、LOEWE私下精品收藏公開 心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂 超準心測！第一眼看到親吻或白衣少女？秒測別人眼中的你和真實性格 安海瑟薇露性感沙漏腰線！「人間Versace」黑皮衣搭希臘迴紋包狀態驚艷 王淨私心讓阮經天奪金馬影帝　想送《周處除三害》小美一套Maje閃片裙 越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面