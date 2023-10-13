2024春夏巴黎時裝周明星造型盤點！張柏芝美貌狀態驚人、徐明浩帥氣看秀

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2024春夏巴黎時裝周舉行期間，全球名人都陸續來到了這個時尚殿堂，各個品牌皆充滿了強烈星光，本篇帶你總覽本季巴黎時裝周值得一看的明星秀場造型。

2024春夏巴黎時裝周：名人秀場造型盤點

Valentino 2024春夏系列

出席藝人：華莎

以往多以霸氣性感形象為主的華莎，這回參加Valentino 2024春夏系列大秀，她以一件簡約的黑色小洋裝完成造型，改走優雅小公主的路線，洋裝上的蝴蝶結水鑽細肩帶，與銀色尖頭鞋搭配成亮點。

出席藝人：楊紫

《長相思》女星楊紫穿著純白羽毛洋裝搭配黑色領帶，並以長靴收尾，「下身失蹤」造型洩漏氣場。

出席藝人：蘿西杭亭頓 Rosie Huntinton

傑森史塔森的超模未婚妻蘿西杭亭頓經常走跳時尚各大場合，Valentino時裝秀上，她選擇了一套飄逸的披風禮服搭配高跟靴出席，輕鬆駕馭出高雅氛圍。

出席藝人：潘巴奇利 Penn Badgley 、安德魯加菲爾德 Andrew Garfield

《安眠書店》男主角潘巴奇利與二代蜘蛛人安德魯加菲爾德在Valentino大秀上同框了！潘巴奇利頂著他的招牌捲髮，穿上長版的灰色劍領大衣，整個人散發英倫紳士的風範，安德魯加菲爾德則是挑戰了亮眼的粉色大衣，內搭棕橘色的襯衫，撐起了一套不容易的造型。

出席藝人：佛蘿倫絲普伊 Florence Pugh

佛蘿倫絲普伊這回的造型反而比較低調了些，超短髮與俐落的粉紫色西裝相得益彰，中空裝營造女人味。

Loewe 2024春夏女裝系列

出席藝人：楊冪

才剛宣布成為Loewe全球品牌大使的楊冪，馬上就驚喜現身Loewe 2024的春夏大秀，貼身黑色禮服盡顯她穠纖合度的好身材，為拿下新身分後的首亮相！

出席藝人：郭雪芙

這回跟著Loewe一起前往時裝周的台灣藝人為郭雪芙，她穿著特殊V型領片設計的黑色洋裝，呈現俏皮的一面。

出席藝人：林智妍

韓星林智妍挾帶高人氣來到了Loewe大秀，垂墜的印花洋裝凸顯她溫柔的氣質。

寶格麗 BVLGARI Serpenti 75周年

出席藝人：邵雨薇

寶格麗於本季巴黎時裝周期間舉行Serpenti 75周年慶祝活動，邵雨薇特地飛往巴黎參與盛會，平口兩截式禮服展現窈窕曲線，氣場不輸給國外的女星。

Givenchy 2024女裝系列

出席藝人：張柏芝

港星張柏芝繼米蘭時裝周驚喜亮相後，馬不停蹄的來到巴黎繼續參與時尚盛會，她以花紋長大衣搭配丹寧的慵懶率性造型出席Givenchy 2024女裝大秀，流露一股女霸總的氣勢。

出席藝人：虞書欣

虞書欣選穿削肩拖地印花洋裝出席大秀，集甜美與個性於一身。

出席藝人：徐明浩 THE 8

男團SEVENTEEN成員THE 8一頭金髮造型現身Givenchy大秀，以灰色的休閒套裝亮相，寬闊的肩膀線條令粉絲們看得心醉。

出席藝人：傑瑞德雷托 Jared Leto

總是走在尖端的傑瑞德雷托這回替髮尾染了個粉色走跳時裝周，Givenchy大秀上，他以修身的全黑套裝現身，非常帥氣有型。

Balmain 2024春夏女裝系列

出席藝人：金弘中

在Balmain 2024春夏大秀登場前夕，品牌宣布韓團ATEEZ隊長金弘中加入Balmain Army行列，並在最新一季到場支持大秀，金弘中以鮮紅色的夾克搭配浮誇的闊腿寬褲，完成大膽的造型。

出席藝人：徐明浩 THE 8

男團SEVENTEEN成員THE 8身穿綴滿流蘇的格紋毛呢西裝，以華麗的外型亮相Balmain 2024春夏大秀。

出席藝人：白鹿

白鹿以皮革馬甲上衣搭配上皮革短裙，巧露白皙雙腿，演繹Balmain酷帥而性感的女人魅力。

Acne Studios 2024春夏女裝系列

出席藝人：凱莉珍娜 Kylie Jenner

近期因與「甜茶」的緋聞而頻繁躍上媒體版面的凱莉珍娜，穿著紅色的魚尾裙勾勒出她前凸後翹的身形，出席Acne Studios 2024春夏時裝秀。

出席藝人：渡邊直美

受到時尚圈喜愛的日本女星渡邊直美，早已是時裝周的常客，本季她再度以招牌的圓潤臉頰和笑容迎戰巴黎時裝周，Acne Studios大秀上穿著透視面料的洋裝，有別於平常可愛形象的她，算是一項風格上的突破！

Saint Laurent 2024夏季女裝系列

出席藝人：Rosé

Rosé這回選擇的服裝與以往路線有明顯區隔，捨棄了各式黑色小洋裝，這次她以格紋襯衫搭配褲裝帥氣現身。

出席藝人：海莉比伯 Hailey Bieber

海莉比伯這一身露背禮服，則是充分展現了Saint Laurent獨有的性感韻味。

出席藝人：艾麗絲洛 Iris Law

裘德洛女兒也以極貼身的褲裝造型出席Saint Laurent大秀。

Dior 2024春夏女裝

出席藝人：Jisoo

Jisoo這次不當甜美女孩，畫上煙燻妝、穿上黑色洋裝與靴子，改當暗黑小公主！讓粉絲們備感新鮮。

出席藝人：Mile（Phakphum Romsaithong）與Apo（Nattawin Wattanagitiphat）

泰星Mile以深V長大衣造型出席Dior 2024春夏大秀，Apo則是挑戰透視裝展露若隱若現的胸肌與腹肌。

出席藝人：羅伯派汀森 Robert Pattinson

頹廢系男神羅伯派汀森是Dior的心頭好，他身穿卡其米色的西裝出席大秀，顯得高挑時髦，不變的是那一頭隨性亂髮，依然散發他濃烈的個人魅力！

出席藝人：新木優子

日本女星新木優子將襯衫敞開，呈現慵懶自若的態度，冷淡風的歐美系妝容與濕髮瀏海，為她增添高傲帥氣的氣息。

出席藝人：珍妮佛勞倫斯 Jennifer Lawrence

珍妮佛勞倫斯以最簡約的白襯衫搭配黑褲現身本季Dior大秀，不過由於妝容的關係，許多網友都表示第一秒認不出來。

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