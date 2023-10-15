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超萌「圓圓與圓仔」母女包限量開搶　秒殺貘花豆小包回歸

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實習記者施至真／綜合報導

繼去年「馬來貘變身包」開賣秒殺後，臺北市立動物園又推出聯名動物包啦。本次以明星母女檔圓圓與圓仔為設計靈感，推出「大貓熊母女團員包」，讓你一次擁有兩隻超萌貓熊！配合第二彈商品的推出，Pinkoi也同步開放限時預購「馬來貘變身包」，兩款最萌聯名動物包將於10／17正式開賣，喜歡的朋友千萬別錯過。

▲動物園聯名包。（圖／Pinkoi提供）

▲臺北市立動物園聯名「大貓熊母女團員包」。（圖／Pinkoi提供，下同）

大貓熊團圓包以動物園明星母女「圓圓與圓仔」為靈感，只見成年的黑白貓熊背上背著粉嫩的寶寶貓熊，將動物細膩的特質融入商品設計，可愛確保有真實性。此外，寶寶貓熊還精緻還原「圓仔」後腳一圈白毛特徵，細節看得見！

▲動物園聯名包。（圖／Pinkoi提供）

▲動物園聯名包。（圖／Pinkoi提供）

去年開賣就秒殺的「馬來貘變身包」，趁著第二彈聯名商品推出，驚喜回歸。這款包包以馬來貘不同的身體花紋，展現動物孩童及成年時期不同的樣貌與特性，拉鍊搭配鮭魚粉小花吊飾，與「貘花豆」的命名相呼應，設計細節完全爆擊少女心。

▲動物園聯名包。（圖／Pinkoi提供）

▲「馬來貘變身包」去年開賣就秒殺。

超可愛的「大貓熊母女團員包」與「馬來貘變身包」，將在10／17於Pinkoi網站開賣，早鳥還有免運及9折優惠，實在讓人太心動！此外，響應SDGs保育及永續的倡導，凡購買聯名商品，Pinkoi即捐出3%做為野生動物保育金。

說到可愛動物周邊，NICI歐洲絨毛禮品第一品牌，以可愛外型與創意設計巧思，收買一票粉絲的心。除了經典娃娃造型鑰匙圈之外，也融入杯套、環保袋等元素，可愛造型搭上輕巧尺寸，絕對是送禮、自用的絕佳選擇！

▲動物園聯名包。（圖／Pinkoi提供）

▲NICI動物吊飾百變設計，可變成杯套和環保袋。（圖／翻攝IG@nici_taiwan）

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關鍵字：

Pinkoi, 動物園, 臺北動物園, 圓圓與圓仔, 熊貓, 貓熊, 馬來貘, 貘花豆

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