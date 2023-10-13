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營養師曝「缺鎂6大症狀」小心焦慮又失眠！加碼6種補鎂食物

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▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒缺鎂可能的症狀和6種推薦補鎂食物。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

你也常感到情緒憂鬱、焦慮緊張，晚上淺眠，時不時還有抽筋等狀況嗎？小心你可能缺「鎂」了！營養師陳心驊（菲菲）表示，礦物質「鎂」是台灣人攝取狀況最差的營養之一，這可能和許多人飲食中時常缺乏深色蔬菜和堅果有關。她也進一步分享缺乏鎂可能會產生的6大不適症狀，不僅影響健康，也會影響到日常生活。

＃抽筋筋攣

缺乏鎂可能會造成肌肉不自覺抽動，出現抽筋、痙攣的狀況。

▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

＃情緒障礙
＃睡眠障礙

鎂具有安定神經穩定情緒的功能，缺乏鎂容易造成情緒憂鬱、焦慮緊張，晚上也容易造成淺眠或失眠等睡眠障礙。

＃影響能量代謝

鎂是人體能量代謝中重要的礦物質，扮演著許多生化反應的催化因子，參與能量轉換、神經傳遞等等。

▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

＃骨質疏鬆
＃頭痛

鎂可以抑制骨質中的鈣質釋放到血液中，如果缺鎂，為了維持血鈣恆定，骨質中的鈣質會游離至血液中，容易造成骨質疏鬆、血管鈣化或莫名頭痛的情況，因此想預防骨質疏鬆，除了補鈣還要補鎂。

▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

而想要補充鎂，除了靠營養保健品，日常飲食中也有不少含有鎂的食物，像是以下6類食物，且鎂的含量在同一類食物中分佈情形不一，建議以該類特別點出的幾項食物為主，鎂含量會比較高。

＃深綠色蔬菜

尤其是菠菜、莧菜、秋葵、海帶、海茸。

＃可可豆

可選擇黑巧克力或純度較高者。

▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

＃堅果類

尤其建議芝麻、開心果、腰果、核桃、杏仁。

＃全穀類

薏仁、麥片、糙米。

▲▼ 營養師曝缺鎂6症狀 。（圖／達志示意圖）

＃水果類

香蕉、榴槤、桂圓。

＃豆類

推薦選擇黃豆、豌豆、蠶豆、毛豆。

關鍵字：

憂鬱, 焦慮, 緊張, 情緒, 失眠, 淺眠, 抽筋, 頭痛, , 礦物質鎂, 缺乏, 症狀, 補鎂, 食物, 飲食, 營養師

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