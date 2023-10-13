1分鐘完妝免遮瑕！妝容服貼又持久的通勤人必備「早8粉底液」

記者李薇／台北報導

想要快速上妝，沒時間遮痘疤或是另外遮黑眼圈，高遮瑕的粉底確實是很多人的福音，以下就盤點多款遮瑕度很高，又不會太過假面的底妝，而且都是乾性、油性肌膚友好，一瓶擁有完美妝容。

＃蘭蔻 零粉感光澤持妝粉底，30ml、售價2250元

蘭蔻零粉感系列以超強的控油力與遮瑕感妝容，一直榮登女孩的愛用寶座，這次再度推出光澤感的妝效單品，一抹瞬間在肌膚打造飽滿澎彈的妝效，裡面更是添加90%保濕養膚精華，即使如此依舊擁有超高遮瑕度，用過真的回不去。

＃ARTISTRY雅芝 純萃光精華粉底，30ml、售價1300元

雅芝近年推出不少好用的保養，這次將焦點放在彩妝部分，推出全新的精華粉底，把保養成分注入粉底液裡面，源自紐崔萊有機農場的專利白奇亞籽、紅石榴萃取的明亮配方，以微脂囊技術包覆，在塗抹於肌膚的時候瞬間釋放保養能量。

＃自然美 玫瑰膠原超防護粉底精萃，售價2680元

以護膚專業深受許多人喜愛的自然美，將保養成分注入到粉底之中，運用大馬士革玫瑰菁純，嚴選玫瑰之都土耳其伊斯帕爾塔手工摘取的大馬士革玫瑰，提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，搭配海洋膠原能量，讓上妝的同時也可以達到呵護肌膚的效果。