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萬聖節華泰名品城骷髏人現身　秀泰生活推「抓鬼」送小禮

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▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月底迎來萬聖節，主打美式賣場的華泰名品城也推應景造景，以骷髏人來為萬聖節來臨增添打卡氣氛，限定19天造景拍照要快，此外在10月最後兩個周末還有小朋友裝扮踩街活動，讓你有滿滿搞怪美國風。秀泰生活也推出萬聖節指定任務，10月底前完成有機會拿到小禮。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

又到了可以盡情裝扮搞怪的萬聖節，OUTLETS華泰名品城在館內推出「萬聖骷髏車庫」、「萬聖骷髏工廠」等萬聖節限定場景，即起開始展期共19天至10／31。共有九處骷髏人現身等民眾來搜集，讓你打卡滿滿萬聖風格，且將在10月最後兩個周末日包括10/21、10/22、10/28、10/29共4天，從下午5點開始，只要小朋友做萬聖裝扮、追蹤華泰名品城社群平台，即可在一期廣場「萬聖骷髏車庫」領取空飄萬聖氣球，限量200個。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，國門重啟後，觀光客相較於疫情前也成長近20%，萬聖節感染力無遠弗屆，故營造出風格獨具的逛遊氛圍。園內品牌也增加Dickies、MLB、IRIS女裝，另外餐飲也進駐貳樓Second Floor，店裝上以紐約天際線為靈感，更推出華泰限定餐點、萬聖特製餐點。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

秀泰生活因應萬聖節來臨，以「eye」為主題延伸，繪製各式秀泰獨家限定萌鬼，結合商場氛圍佈置，並推出「秀泰抓鬼趣」，10／31前於館內尋找特定萌鬼，完成三個任務，即可獲得限量小萌鬼禮，且10／31周末日也舉行遊行、拿糖果Treat or trick不給糖就搗蛋活動，且本月每個周末都會舉辦DIY手作、街頭藝人秀等活動。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

業者表示，於10月活動期間秀泰會員獨享「就eye抽好禮」，10／12至10／31期間會員APP扣會員點數10點，即可參加抽獎，有機會獲得野田實驗室居家清潔3入組；當日單筆積點消費滿1,500元送尼斯湖水怪造型書籤；當日累計滿4,500元，送「Halloween竹木小物盤」。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

高雄skmpark也針對萬聖節推出特別企劃Trick or Pumpkin，將萬聖節南瓜鎮驚嚇登場神秘的隱藏版角色「南老大招待所」座落於中央廣場，還有「南瓜使者」與戶外購物街區前方的鐘塔下「鬼兔來搗蛋」等打卡點現身。10／31前民眾們憑當日任一金額發票，與最愛的小鬼們拍下合照打卡，就可以獲得萬聖限定的「南瓜鎮入鎮禮—南瓜髮箍」，限量500份。

▲萬聖節賣場造景。（圖／各業者提供）

skmpark表示10／28還將舉辦南瓜靈異巡奇，將盛大邀請喜愛變裝的朋友一起來，千人快閃遊行聚會Trick-or-treat，屆時想加入討糖大隊，一起來skmpark高雄草衙出任務吧！

關鍵字：

萬聖節, 華泰名品城, skmpark, 秀泰生活

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