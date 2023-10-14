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秀智《我的女神室友斗娜》小顏瀏海太顯嫩　根本初戀顏值天花板

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《我的女神室友斗娜》即將開播，韓女星秀智飾演人氣idol「李斗娜」一角，帶大家重回校園生活，劇中秀智以「漫畫瀏海搭上公主切」的甜美造型，迷倒一票粉絲。今天就來看看，秀智如何從瀏海造型自然地修飾五官、氣質及眼神，不僅顯嫩、顯臉小，輕鬆就擁有初戀般的清秀顏值！

▲秀智髮型。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲秀智與梁世宗在劇中展開校園姐弟戀。（圖／翻攝IG@netflixk，下同）

秀智於《我的女神室友斗娜》飾演宣布引退的人氣偶像「李斗娜」，並重回大學就讀電影學系，與梁世宗飾演的「李元俊」展開一場浪漫的校園姐弟戀。劇中利用漫畫瀏海，加上近年很流行的公主切，打造小臉且減齡的效果。相較常見的齊瀏海，「漫畫瀏海」則帶有一絲空氣感，利用蓬鬆、微稀疏的造型修飾額頭，此外，秀智選擇將瀏海長度剪到眼睛與眉毛中間，則有放大眼睛的效果。

▲秀智髮型。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲秀智的「漫畫瀏海」顯嫩，臉蛋更精緻。

臉頰兩側的「公主切」帶點甜酷感，能修飾雙頰線條，使臉蛋更精緻，整理上也很方便，起床後使用離子夾將公主切夾直，就非常俐落、好看；搭配自然、整體捲度不浮誇的流雨燙，更顯俏皮時髦，完全能展現人氣idol的自信氣質。

▲秀智髮型。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲甜酷感「公主切」使用離子夾整理就俐落好看。

▲秀智髮型。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲秀智飾演宣布引退的人氣偶像「李斗娜」。

雖然秀智絕美的「漫畫瀏海搭上公主切」髮型，能顯嫩、顯小臉的效果，但方型臉以及下顎角比較突出的臉型，建議不要嘗試，避免臉部輪廓被拉長，反而使臉看起來更顯大。

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關鍵字：

秀智, 我的女神室友斗娜, 小顏瀏海, 公主切, 漫畫瀏海

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