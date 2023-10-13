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秀英穿Loro Piana連身裙現身101「還沒喝珍奶」　劉以豪初見女神超緊張

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記者鮑璿安／台北報導

以高級羊絨聞名的義大利百年品牌Loro Piana今（13日 ）舉辦 Cocooning Collection 台北獨家期間限定店開幕記者會，特別邀請韓星少女時代成員秀英前來，與劉以豪一同站台，兩人演繹系列高質感居家單品，秀英一現身就親切大秀中文「大家好」，還分享自己的美食清單，包含珍珠奶茶、麻辣鍋以及牛軋糖。

▲崔秀英、劉以豪出席Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左）崔秀英、劉以豪出席Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

秀英這次來台不光參加Cocooning Collection 台北獨家期間限定店開幕記者會，還將在 15日的巡迴見面會最終場與粉絲見面，難得在台停留數日，被問到有機會去哪裡走走？ 她說：「昨天去了永康街吃牛肉麵，雖然來台灣很多次，但是是第一次有時間慢慢享受，兩天後就能跟粉絲見面。」秀英也透露自己還沒喝過珍珠奶茶，也對牛軋糖伴手禮很感興趣。

▲崔秀英出席Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲秀英穿著 Cocooning 系列連身裙搭配芭蕾平底鞋。（圖／記者林敬旻攝）

秀英這次穿著 Cocooning 系列連身裙，她說自己私下對於穿著有兩點要求，就是材質和舒適度，而Loro Piana代表義大利工藝，「穿起來很舒服，做什麼動作都不會被妨礙，衣服的設計感是過了很長時間再去看也一樣很美。」

▲劉以豪出席Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉以豪全身最愛單品是圍巾。（圖／記者林敬旻攝）

劉以豪透露自己一見到秀英就非常緊張，也盡地主之誼熱情推薦她在台北101 Cocooning限定店多逛逛，他自己則演繹了Cocooning首發男裝，他表示：「雖然是居家款式，但是在外出的時候混搭一些元素，也是可以穿在街頭的，圍巾有絲綢成分，感覺像是雲朵一樣。」若選擇系列一款最愛單品，他選擇圍巾，認為現在天氣日夜溫差大，圍巾非常適合搭配。Cocooning 是品牌在2023春夏首度推出以柔軟布料為主的家居服系列，此季首發男裝，使用Aircash或棉、羊絨和羊毛混紡布料打造毛衣、套頭衫和長褲，組成柔軟造型，更在10月13日至29日台北101帶來獨家限定店。

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

秀英, Loro Piana, Cocooning

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