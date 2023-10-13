私密處總是癢癢好痛苦？衛生棉選錯材質竟然也是關鍵

記者李薇／台北報導

近期天氣變化大，濕氣較重的環境也是影響私密肌健康的關鍵之一，如果你正面臨私密肌搔癢、分泌物較多，或是有異味的困擾，可以檢視一下自己的生活狀態，降低不適。

1.家中衣物容易曬不乾

許多在外租房子的大學生或是在外工作的上班族，因為租屋的環境限制，導致衣物不容易完全曬乾，使細菌纏身，還會產生異味的狀況，生活中可以利用除濕機幫助衣物曬乾，或利用吹風機在穿著前將衣物吹乾，避免細菌接觸肌膚，引起病徵。

2.內褲、衛生棉總是忘記定期更換

台灣天氣潮濕，建議穿著和定期更換透氣、輕薄材質的內褲，由於每天穿著的內褲就算天天更換、手洗清潔，也可能存留尿漬或是分泌物，因此建議半年左右就需要更換內褲。生理期間使用的衛生棉，則建議每次2到3小時間做更換，更好的是1小時就換一次，衛生棉可以選擇具有抑菌功能的款式，為私密處的環境多一層防護，避免衛生棉成為細菌的溫床。

3.使用不適合自己的衛生棉材質

生理期挑選的衛生棉也是很重要的一環，如果目前生理期總會感到搔癢、悶熱，或是厚重等不適感，很可能是使用不適合你的衛生棉，生理期間私密處環境會更加敏感，若又讓私密處環境處於悶熱不透氣狀態，並讓經血在衛生棉存留較長時間，接觸空氣使細菌孳生，都是容易引起私密處發炎的原因之一，建議挑選輕薄、親膚材質及抑菌特性的衛生棉，避免肌膚悶熱、搔癢，更能防止衛生棉成為細菌的培養皿，讓經血產生異味、私密處發炎等困擾。

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