fb ig video ETtoday search mobile

私密處總是癢癢好痛苦？衛生棉選錯材質竟然也是關鍵

>

記者李薇／台北報導

近期天氣變化大，濕氣較重的環境也是影響私密肌健康的關鍵之一，如果你正面臨私密肌搔癢、分泌物較多，或是有異味的困擾，可以檢視一下自己的生活狀態，降低不適。

▲愛康,Dr. Barbara,私密處,保養。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.家中衣物容易曬不乾

許多在外租房子的大學生或是在外工作的上班族，因為租屋的環境限制，導致衣物不容易完全曬乾，使細菌纏身，還會產生異味的狀況，生活中可以利用除濕機幫助衣物曬乾，或利用吹風機在穿著前將衣物吹乾，避免細菌接觸肌膚，引起病徵。

▲愛康,Dr. Barbara,私密處,保養。（圖／品牌提供、達志示意圖）

2.內褲、衛生棉總是忘記定期更換

台灣天氣潮濕，建議穿著和定期更換透氣、輕薄材質的內褲，由於每天穿著的內褲就算天天更換、手洗清潔，也可能存留尿漬或是分泌物，因此建議半年左右就需要更換內褲。生理期間使用的衛生棉，則建議每次2到3小時間做更換，更好的是1小時就換一次，衛生棉可以選擇具有抑菌功能的款式，為私密處的環境多一層防護，避免衛生棉成為細菌的溫床。

▲愛康,Dr. Barbara,私密處,保養。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.使用不適合自己的衛生棉材質

生理期挑選的衛生棉也是很重要的一環，如果目前生理期總會感到搔癢、悶熱，或是厚重等不適感，很可能是使用不適合你的衛生棉，生理期間私密處環境會更加敏感，若又讓私密處環境處於悶熱不透氣狀態，並讓經血在衛生棉存留較長時間，接觸空氣使細菌孳生，都是容易引起私密處發炎的原因之一，建議挑選輕薄、親膚材質及抑菌特性的衛生棉，避免肌膚悶熱、搔癢，更能防止衛生棉成為細菌的培養皿，讓經血產生異味、私密處發炎等困擾。

【推薦單品】

＃愛康 透氧抑菌褲型棉，售價99元

▲愛康,Dr. Barbara,私密處,保養。（圖／品牌提供、達志示意圖）

近年褲型的衛生棉深受女性喜愛，不容易外漏的特點，不管怎麽動都好方便，愛康也在最近推出全新的抑菌褲型棉，可以降低女性最擔心的外漏問題，同時可以改善細菌過度孳生的狀況，輕盈透氣的材質，穿起來也好舒服。

＃Dr. Barbara 私密護理潔膚凝露，200ml、售價2300元

▲愛康,Dr. Barbara,私密處,保養。（圖／品牌提供、達志示意圖）

私密處清潔需要更安全健康的護理方式，嚴選乳酸菌維持pH4.2弱酸環境的親膚配方，可以維持私密處好菌，不破壞原有的生態狀況，提供溫和有效的清潔效果，搭配維他命B5、玻尿酸、馬齒莧等成分，保濕潤澤同樣有感。

►天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶

►太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待

►容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

關鍵字：

愛康, Dr. Barbara, 私密處, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

你外在還是內在吸引人？測出你不為人知的閃光點

你外在還是內在吸引人？測出你不為人知的閃光點

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

超帥行李箱4000元有找！精省出國周年慶入手最划算 范冰冰粉紅「水母裝」登釜山電影節　Krystal少項鍊意外變太平洋寬肩 超準！想喝哪一杯飲料？測出你現階段的人生絆腳石 雙眼酸澀浮腫？超簡單技法1分鐘放大2倍、輕鬆舒緩壓力 一周有感提拉逆齡！在家也有沙龍級「還幼手技」5分鐘緊塑肌膚 中秋吃太多變胖！「肉肉女星」趙露思、虞書欣減肥法　瘦到S曲線秘訣公開 少女時代秀英到台灣了！機場穿全套Loro Piana超美　10／13提前見粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面